Dos turistas son sorprendidos por la Policía Ecológica mientras realizaban grafitis en una zona restringida de Tenerife

La Policía Ecológica del Ayuntamiento de El Rosario identificó el pasado domingo a dos personas que fueron sorprendidas realizando pintadas en una pared situada en las inmediaciones de Varadero, en una zona cuyo acceso permanece restringido debido al riesgo de desprendimientos.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla que vigilaba el entorno detectó a los dos individuos en las proximidades del área afectada. Según ha informado el Ayuntamiento, ambos estaban intentando acceder a la zona pese a las restricciones existentes y, cuando llegaron los agentes, fueron sorprendidos mientras realizaban grafitis en una pared de los alrededores.

Uno de los grafitis realizados en El Rosaio / Ayuntamiento de El Rosario

Tras ser identificados, los agentes comprobaron que se trataba de dos ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad ucraniana y otro rusa, que residen habitualmente en Valencia y se encontraban de vacaciones en Tenerife.

La intervención policial terminó con el requerimiento a ambos para que interrumpieran inmediatamente las pintadas y abandonaran el lugar, instrucciones que, según el Consistorio, fueron acatadas.

Además, los agentes les comunicaron que serían propuestos para sanción de acuerdo con la Ordenanza Municipal, al considerar que los hechos constituyen una conducta de deslucimiento de bienes inmuebles.

Otro de los grafitis realizados en El Rosario / Ayuntamiento de El Rosario

Una zona con acceso restringido

El lugar donde fueron localizados los dos turistas se encuentra, además, dentro de un área con restricciones de acceso debido al riesgo derivado de un desprendimiento. La presencia de los dos individuos fue detectada durante las labores de vigilancia de la Policía Ecológica en el entorno de Varadero.

El Ayuntamiento recuerda que las pintadas y grafitis realizados sin autorización en espacios y bienes inmuebles pueden ser objeto de sanciones municipales.

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El Consistorio insiste asimismo en la necesidad de respetar las restricciones de acceso establecidas en determinadas zonas del municipio y de evitar actuaciones que puedan deteriorar los espacios públicos.