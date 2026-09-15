El Teatro Leal celebra los 25 años de Párkinson Tenerife con una gala benéfica

El Teatro Leal de La Laguna acogerá este miércoles, 16 de septiembre, la gala conmemorativa del 25º aniversario de Párkinson Tenerife, una entidad dedicada al apoyo y la atención de personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familias.

La cita comenzará a las 19:00 horas y combinará actuaciones musicales con un recorrido por la trayectoria de la asociación durante su primer cuarto de siglo. El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y reunirá a personas usuarias de los servicios de la entidad, familiares, profesionales, voluntariado y representantes de las administraciones públicas.

La recaudación íntegra de las entradas se destinará a reforzar los servicios de atención directa que presta Párkinson Tenerife. La organización también ha habilitado una Fila 0 para quienes quieran colaborar económicamente aunque no puedan acudir al teatro.

Música con artistas de Tenerife

El programa contará con las actuaciones de Besay Pérez, David Afonso, Jadel y Latonius Gospel Choir. La presentación correrá a cargo de Guaci Alonso.

Además de la parte musical, la gala permitirá repasar algunos de los principales momentos de la historia de Párkinson Tenerife y reconocer el trabajo desarrollado por la asociación desde su creación.

La entidad nació a partir de la iniciativa de un grupo de familias que buscaban información, apoyo y un espacio común para afrontar las dificultades relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Desde entonces, ha ampliado progresivamente su actividad hasta consolidarse como una organización especializada en la atención de personas afectadas y sus allegados.

Un cuarto de siglo de atención a las familias

La evolución de Párkinson Tenerife ha estado ligada a la necesidad de ofrecer una respuesta más amplia a quienes conviven con una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar al movimiento, aunque también puede presentar otros síntomas y repercusiones en la vida cotidiana.

La asociación centra su actividad en el acompañamiento y la atención integral, con servicios dirigidos tanto a las personas diagnosticadas como a sus familias. Su trabajo incorpora también la participación de profesionales y voluntariado.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que afecta principalmente al movimiento y que puede provocar síntomas como temblor, rigidez o lentitud. Su evolución y sus manifestaciones varían de una persona a otra, por lo que la atención puede requerir diferentes tipos de apoyo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el Parkinson es una enfermedad cerebral degenerativa que puede producir discapacidad y dependencia y que afecta tanto a las personas que la padecen como a su entorno. Organización Mundial de la Salud: enfermedad de Parkinson⁠￼

Entradas y Fila 0

Las entradas para la gala permitirán contribuir a los servicios que Párkinson Tenerife ofrece a las personas usuarias y a sus familias.

La Fila 0 está dirigida a quienes no puedan asistir presencialmente al acto, pero quieran realizar una aportación económica.

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La gala comenzará este miércoles a las 19:00 horas en el Teatro Leal de La Laguna y contará con la participación de Besay Pérez, David Afonso, Jadel, Latonius Gospel Choir y Guaci Alonso.