La Laguna suma dos rutas para descubrir su patrimonio más allá del casco histórico

La oferta turística de San Cristóbal de La Laguna incorpora dos nuevas rutas que ponen el foco en el patrimonio, la historia y la identidad del municipio desde perspectivas diferentes. Las propuestas, dirigidas tanto a visitantes como a residentes, son 'La Laguna. Viaje al Pasado' y 'Tejina. La tierra que late'.

La primera utiliza herramientas tecnológicas para reinterpretar distintos espacios de la ciudad y acercar a los participantes a su pasado. La segunda traslada el recorrido hasta Tejina para explicar la evolución de este núcleo a través de su territorio, la agricultura, las tradiciones y la memoria de sus habitantes.

La concejala de Turismo, Estefanía Díaz, ha defendido que el patrimonio municipal no se limita a sus edificios históricos. También incluye el paisaje, las formas de vida, la actividad agrícola y las tradiciones que han ido configurando los distintos núcleos del municipio.

'La Laguna. Viaje al Pasado' incorpora tecnología

La primera propuesta plantea varios recorridos interpretativos por La Laguna en los que la tecnología se convierte en una herramienta para explicar el patrimonio y facilitar una aproximación diferente a lugares que forman parte del entorno cotidiano de muchos residentes.

La iniciativa está desarrollada con la participación de Tivity. Su representante, Javier González, ha explicado que el objetivo es que los participantes puedan observar espacios conocidos desde otra perspectiva y descubrir los acontecimientos y elementos históricos relacionados con ellos.

Las sesiones están programadas para los días 17, 19 y 24 de septiembre, y 1, 3, 4, 8, 15, 22 y 24 de octubre.

Tejina recupera su historia a través de la tierra

La segunda ruta cambia de escenario y se centra en Tejina, con un itinerario diseñado para explicar la evolución del pueblo a partir de su relación con el territorio.

'Tejina. La tierra que late’ toma la tierra como hilo conductor para abordar cuestiones como la agricultura, el paisaje, la organización social, las tradiciones y la identidad cultural de este núcleo lagunero.

El proyecto ha sido elaborado por la Asociación Sociocultural Cervantear a partir de un trabajo de investigación histórica, documental y etnográfica. Para construir el relato se han consultado documentos y fotografías procedentes de diferentes fondos, entre ellos el Archivo Municipal de La Laguna, colecciones particulares y fondos de Alumni ULL.

El trabajo también contempla la incorporación de testimonios y conocimientos de vecinos, con el objetivo de sumar la memoria oral al material documental utilizado para preparar el recorrido.

Un recorrido de dos horas por Tejina

La ruta tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará en la plaza de la Iglesia de San Bartolomé. Desde allí continuará por los Jardines de Tejina, la plaza del Ramal y el cementerio de San Sebastián, antes de regresar al entorno de la iglesia.

Las diferentes paradas permitirán abordar cuestiones relacionadas con la historia política, el territorio, la agricultura, la naturaleza, la arqueología, las tradiciones y la cultura local.

Daniel Martí, presidente de la Asociación Sociocultural Cervantear, ha explicado que el proyecto pretende contar la historia de Tejina a partir de los elementos que han contribuido a construir su identidad y que todavía permanecen en el pueblo.

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La programación contempla diez rutas, previstas para los días 3, 10, 11, 17, 24 y 25 de octubre, y 14, 21, 28 y 29 de noviembre, todas a las 10:00 horas.