El reto al que se enfrenta La Laguna: mantener el pulso sin perder su identidad

Cuenta Davide Battaglia, pintor genovés afincado en La Laguna, que una noche de hace tres años le surgió una emergencia médica y tuvo que ir en busca de una farmacia. Estaba de guardia una de las ubicadas en la calle San Agustín, en pleno casco histórico. Las tres de la madrugada, la ciudad completamente vacía, una lluvia que tamizaba las luces de las farolas… Su mirada de artista lo trasladó en el tiempo. «Golpeando la puerta de madera de la farmacia, sin ningún otro ruido que mis golpes, me vi en la época de la Ilustración», relata. «Si hubiese pasado una carroza con un caballo, no me hubiese extrañado», bromea.

La anécdota de Battaglia es un buen ejemplo de que la vieja Aguere mantiene su aire antiguo, la historia que desprenden sus calles, su ambiente… Su aura, que se diría ahora. Esa ciudad vivirá hoy, 14 de septiembre, su día grande con los actos en honor del Santísimo Cristo de La Laguna. Son tiempos en los que enfrenta un reto mayúsculo: la búsqueda del equilibrio entre seguir manteniendo su identidad y no acabar arrollada por un proceso transformador en el que se entremezclan fenómenos globales y otros más locales, como la proliferación de terrazas de hostelería y eventos festivos de nuevo cuño. No es sencillo. Es algo así como encontrar la virtud del término medio de la que hablaba Aristóteles hace 23 siglos. El debate cada vez es más amplio y las voces en contra, más numerosas.

Ante tal encrucijada resulta casi obligatorio acudir a los 95 años de experiencia del cronista oficial de San Cristóbal de La Laguna, Eliseo Izquierdo. «Se podría decir que, hasta la declaración como Patrimonio de la Humanidad, La Laguna tenía escondidos una serie de valores que entonces han emergido; algunos positivos y otros, evidentemente, negativos», contextualiza el periodista e historiador. «Ha pasado en un tiempo relativamente corto de ser una ciudad triste y solitaria, aburrida incluso, a llenarse de vida y estar de moda», celebra en conversación telefónica sobre la cara amable del proceso.

Preocupación

Sin embargo, Izquierdo, como tantos, está intranquilo. «Me preocupa sobre todo la invasión de un comercio de franquicia y despersonalizado», indica. «Yo añoro, quizás inútilmente, La Laguna de hace medio siglo en ese sentido; no en otros, pero sí en ese. Era una ciudad viva de comercio a pie de calle y de pequeñas ventas», rememora. «Encontrar una tasca o un restaurante con una carta de productos de la tierra de calidad y a un precio razonable es dificilísimo», dice, casi salivando, al mirar al ayer gastronómico y acordarse, por ejemplo, de los tollos. El cronista oficial vive a tiro de piedra de la torre de La Concepción y desde allí ve cada día muy en primera línea lo que ocurre en la ciudad histórica. «La Laguna debe esforzarse por no dejarse engullir por un turismo de ‘selfie’ y pan con lechuga que incluso puede espantar al turismo de calidad que merece una ciudad que es Patrimonio Mundial», advierte.

El catalizador del cambio se sitúa en diciembre de 1999 en Marrakech. En una jornada para la historia, la Ciudad de los Adelantados fue declarada Patrimonio de la Humanidad por una suma de atributos, como ser considerada la primera ciudad de paz y no fortificada, sus calles rectilíneas, la inspiración que supuso para urbes americanas o la conservación de su arquitectura original. Si el casco histórico siempre tuvo un peso particular, a partir de entonces su protagonismo se multiplicó. Ese lugar cinco veces centenario y en el que la tradición es asunto de estado se convirtió entonces, más si cabe, en el foco de todas las miradas... y de problemas.

Ahora bien, la realidad lagunera es más compleja y multifactorial. Alrededor de la vieja Aguere, como círculos concéntricos, existen decenas de núcleos poblacionales. Hay de todo un poco: zonas costeras como Bajamar o la Punta del Hidalgo, pueblos de montaña como Las Carboneras o El Batán, puntos relativamente próximos al casco en los que la agricultura ha tenido cierta relevancia… No faltan ámbitos de La Cuesta y Taco con realidades, nacionalidades y circunstancias mucho más diversas.

El reto de la integración

En torno a los barrios se plantea otro objetivo grande: que el municipio esté bien empastado, con un extrarradio mejor cosido al centro. Y ahí sí se intuyen pasos en la línea correcta. «Yo creo que hay cosas positivas en esta La Laguna que se ha ido articulando en las últimas décadas. Por ejemplo, la sensación de que la gente de los barrios siente y vive el centro como algo más propio, como un espacio más integrador y acogedor que antes, donde creo que había una mayor sensación de distancia». Así lo percibe el periodista Jorge Berástegui, otra voz a tener en cuenta. Hoy profesor del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de La Laguna, en una etapa laboral previa, en los días extraños del confinamiento, retrató el municipio y sus gentes en unas crónicas que rezumaban un conocimiento profundo de la ciudad.

El pasado miércoles, sentado en el comedor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo a la hora del almuerzo, Berástegui reflexionaba sobre Aguere y observaba otro motivo para celebrar: que se haya mostrado en los últimos años como un lugar «tolerante y abierto». A ese respecto, pone de relieve que en la crisis de los cayucos que se produjo durante la pandemia «miles de migrantes paseaban e interactuaban en las calles de nuestra ciudad y no hubo incidentes racistas importantes, sino más bien acciones de personas y colectivos sociales para mejorar sus condiciones de vida en los centros donde vivían».

Él coincide en que La Laguna, «como todos los lugares», está sometida a los procesos de turistificación y pérdida de identidad. Y no le gusta. «Me desagrada que vengan cadenas comerciales sin ningún interés a implantarse en el centro, pero también es cierto que esos locales que ocupan son muchas veces de gente del vecindario que ha decidido alquilarlos porque les suponen más ingresos que lo que a lo mejor sacaban con un negocio familiar», reflexiona. «Se trata de una dinámica global en la que el patrimonio renta más que el trabajo. Y tener un local en La Laguna, ahora, es un activo enorme», considera.

Confusión entre cultura y ocio

«No tengo muy claro qué medidas puede tomar el Ayuntamiento para frenar los procesos de turistificación, que se dan en todo el mundo», manifiesta. En cambio, sí ve margen para que el consistorio adopte decisiones para que el casco no sea «un parque temático al aire libre donde se suceden los eventos sin orden ni jerarquía», y se muestra convencido de que «la cultura y el ocio se han confundido».

Mucho tiene que ver en la construcción de esa La Laguna contemporánea el muy notable crecimiento poblacional que ha experimentado Tenerife en los primeros 25 años del siglo XXI. El Instituto Nacional de Estadística sitúa la subida en el municipio en 34.565 habitantes y un 27%. Y esos nuevos vecinos empadronados (otra cosa es la población flotante…) viven cada vez más en el extrarradio. Así lo recoge el ‘Observatorio E3: economía, empresa y empleo’, una publicación que editó en 2023 el Foro Económico y Social (FES) de La Laguna. Ese trabajo muestra giros significativos en el ranquin poblacional. Dos casos paradigmáticos son los de Finca España y Bajamar, que, respectivamente, han pasado del puesto 14 al 9 y del 20 al 16.

El FES, que en esencia es un órgano consultivo, tiene como vicepresidenta a Josefina Suárez. Ella aprecia mejoras a priori con los cambios, pero también acaba llevando su análisis hacia el mismo lugar que el resto de los actores consultados. «Estamos viendo que las personas residentes en el casco se están desplazando hacia otras zonas de la Isla, porque cada vez es más difícil vivir aquí», indica. También refiere la necesidad de proteger a los comercios tradicionales. Aunque entiende que el turismo genera actividad económica y empleo, en absoluto le convence la idea de «una ciudad eminentemente turística y cada vez menos identitaria».

Participación

La vicepresidenta del FES apunta que la ciudadanía quiere seguir teniendo una ciudad donde pueda «vivir y relacionarse, comprar en comercios tradicionales distintos a los que existen en otras ciudades, disfrutar de las actividades culturales y festivas que refuercen su identidad, siempre evitando molestias innecesarias como pudiera ser el excesivo volumen de algunos actos, y la concentración de los mismos». Y agrega algo más: «Sobre todo pedimos a las administraciones una mayor y mejor participación ciudadana, ya que tenemos mucho que aportar para entre todos conseguir una mejor ciudad y una mejor calidad de vida».

Ese último aspecto de la participación lo comparte el historiador y sociólogo lagunero Álvaro Santana, que trabaja como profesor de Sociología en el Whitman College, en el estado de Washington, en Estados Unidos. «Sigue siendo fundamental que, además de un Plan Especial de Protección eficaz, se abra la gestión del centro histórico a la participación real de residentes, asociaciones vecinales y organizaciones locales», sostiene.

¿Y qué dice la Asociación de Vecinos Casco Histórico? Su presidente, Pablo Reyes, también muestra su preocupación. «Necesitamos que los residentes no abandonen el casco, que se mantenga el comercio local de cercanía, se dote al centro de equipamientos comunitarios, centros ciudadanos, canchas de deporte…», demanda. «La implicación de la sociedad civil es una obligación y no puede ser un obstáculo para la gestión política», afirma. El veterano dirigente vecinal no para cuando coge carrerilla: «Controlar el precio de locales y viviendas, dotar al centro de una red de aparcamientos, un plan turístico, conseguir un equilibrio entre el ocio y el descanso…». Sus opiniones, como las de Álvaro Santana, no siempre han sido bien recibidas en las casas consistoriales. En alguna ocasión, y especialmente por parte de concejales con un vínculo reciente con el municipio, se ha llegado a situar ese tipo de planteamientos en el terreno de ‘las cosas de gente atrapada en el pasado’. El tiempo, sin embargo, parece ir sumando nuevas adscripciones a sus tesis.

Esperanza

El pintor Davide Battaglia, cuya forma de integrarse en la ciudad y capacidad de análisis resultan de interés, aporta un contrapunto que deja también espacio para la reflexión e, incluso, para la esperanza. «La mayoría de la gente que vive aquí vio la ciudad empeorar por el aumento de franquicias que le han quitado un poco esa identidad de pequeños negocios, de vida de barrio, pero mis sensaciones con mi trabajo y mi integración en la ciudad han mejorado», relata. Battaglia es consciente de que su opinión es parcial y de que no coincide necesariamente con la de quienes llevan décadas residiendo en Aguere. «En el tiempo que llevo aquí me hablan de la pérdida de identidad del casco, de los comercios, de este aumento del turismo que es evidente y que yo también veo, pero te puedo decir que dista de lo que perciben los ojos de un extranjero que hace diez años se enamoró de la ciudad».