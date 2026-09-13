La Laguna reutiliza el 100% del agua regenerada de la depuradora de Punta del Hidalgo

San Cristóbal de La Laguna ha conseguido dar un nuevo uso al 100% del agua regenerada producida durante agosto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo. El recurso se ha destinado principalmente al riego de cultivos, aunque también se ha utilizado para atender necesidades de la propia instalación y para el mantenimiento de parques, jardines y otros espacios verdes del municipio.

El resultado supone un paso más en la búsqueda de alternativas al uso de recursos hídricos convencionales, especialmente en un territorio como Canarias, donde la disponibilidad de agua constituye uno de los principales retos para garantizar el abastecimiento y las actividades económicas.

La reutilización de aguas depuradas permite aprovechar un recurso que, después de recibir los tratamientos necesarios, puede destinarse a determinados usos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera precisamente las aguas regeneradas una herramienta para mejorar la gestión de los recursos hídricos, especialmente en zonas con problemas de escasez.

La agricultura concentra buena parte del consumo

En Punta del Hidalgo, uno de los principales destinos del agua regenerada es el riego agrícola. La producción de la zona incluye cultivos como plataneras y papayas, para los que la disponibilidad de agua resulta especialmente importante.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, los tratamientos incorporados a la EDAR permiten obtener un agua regenerada de calidad adecuada para los principales cultivos del entorno. El control de sus características y la estabilidad del proceso de tratamiento han favorecido que los agricultores incorporen progresivamente este recurso a sus sistemas de riego.

La empresa Teidagua explica que las mejoras realizadas en la instalación de Punta del Hidalgo permiten regenerar el agua tratada mediante ultrafiltración y ósmosis inversa. Este último proceso reduce la salinidad del agua, una característica especialmente relevante cuando el destino es el riego agrícola.

Un recurso con distintos destinos

El agua regenerada de la EDAR no se utiliza únicamente en las explotaciones agrícolas. Parte del volumen se emplea en los procesos propios de la depuradora, mientras que otra cantidad se destina al riego de parques, jardines y espacios verdes municipales.

De esta manera, el aprovechamiento no depende de un único usuario. La combinación de diferentes demandas ha permitido que durante el mes de agosto se utilizara íntegramente el agua regenerada que produjo la instalación.

El Ayuntamiento y Teidagua trabajan además en la ampliación de la red de distribución para facilitar que este recurso llegue a un mayor número de explotaciones agrícolas de la comarca nordeste.

Paralelamente, se están impulsando mejoras relacionadas con el suministro destinado a las zonas verdes municipales. La idea es que el agua generada y tratada en el propio municipio pueda cubrir una parte cada vez mayor de las necesidades que no requieren el uso de agua destinada a otros fines prioritarios.

Una alternativa ante la escasez de agua

La reutilización adquiere especial importancia en territorios donde existe una elevada presión sobre los recursos disponibles. El propio Ministerio señala que el empleo de recursos hídricos alternativos puede ser especialmente relevante en Canarias, donde coinciden la escasez de recursos naturales y una importante demanda de agua.

En este contexto, aprovechar el agua depurada permite reducir la necesidad de recurrir a otras fuentes para determinados usos y disminuir los volúmenes que terminan siendo vertidos después del tratamiento.

El caso de Punta del Hidalgo muestra cómo una infraestructura de saneamiento puede desempeñar también una función dentro de la gestión de los recursos hídricos. La depuración deja de ser únicamente un proceso destinado a tratar las aguas residuales y se convierte, cuando existen las condiciones técnicas y la demanda suficiente, en una vía para generar un recurso que vuelve al circuito de consumo.

Noticias relacionadas

El objetivo del Ayuntamiento de La Laguna y Teidagua es continuar ampliando esta utilización y la red que permite transportar el agua regenerada hasta los usuarios. El resultado alcanzado en agosto supone, por tanto, que todo el recurso regenerado durante ese mes encontró un destino útil, principalmente relacionado con la agricultura, pero también con los servicios municipales y el funcionamiento de la propia estación.