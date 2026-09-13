La Laguna se prepara para el día grande de las Fiestas del Cristo: programa y horarios del 14 de septiembre

San Cristóbal de La Laguna vivirá este lunes 14 de septiembre la jornada principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2026. El casco histórico concentrará durante todo el día los principales actos de esta celebración, que combina tradición religiosa, ceremonias institucionales y algunas de las citas más esperadas por la ciudadanía.

La jornada comenzará temprano y se prolongará hasta la noche. Entre los actos previstos destacan la procesión cívico-militar, el recibimiento del Pendón Real en la plaza de la Catedral, la celebración religiosa, el regreso de la imagen del Cristo a su Santuario y los tradicionales fuegos del Risco, que pondrán el punto final a la jornada.

Los actos comenzarán a las 07:00 horas

El primer momento del día llegará a las 07:00 horas, cuando los campanarios de los templos de la ciudad realizarán los tradicionales repiques a gloria.

Con este toque de campanas arrancará oficialmente una jornada especialmente vinculada a la tradición y a la devoción de La Laguna. El día grande reúne cada año a vecinos y visitantes en diferentes puntos del casco histórico.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado el carácter especial de esta fecha para la ciudad y la vinculación de la celebración con la memoria de varias generaciones de laguneros.

La procesión cívico-militar saldrá a las 10:00 horas

Los actos centrales de la mañana comenzarán a las 10:00 horas con la procesión cívico-militar, que partirá desde las Casas Consistoriales.

La comitiva trasladará el Pendón Real hasta la Catedral. En este recorrido participarán las principales autoridades civiles, militares y consulares, según la programación prevista para la jornada.

Una vez en la plaza de la Catedral, a las 10:45 horas, tendrá lugar el recibimiento de la delegación oficial de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Durante este acto también está prevista la entrega solemne del Bastón de plata de la Real y Venerable Esclavitud, que será realizada por su Esclavo Mayor, Eladio Alexis Díaz.

Eucaristía y regreso del Cristo a su Santuario

Tras el recibimiento y los actos institucionales se celebrará la tradicional eucaristía en la Catedral.

A continuación tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada: la procesión de retorno de la imagen del Santísimo Cristo desde el templo catedralicio hasta su Real Santuario.

El recorrido permitirá que la imagen regrese al templo desde el que parte habitualmente la celebración, mientras la ciudad continúa con los actos previstos para esta jornada festiva.

La actividad de la mañana concluirá con el traslado del Pendón Real de regreso a las Casas Consistoriales.

La tarde estará dedicada a la procesión y los fuegos del Risco

Los actos se retomarán por la tarde. A las 19:00 horas, la iglesia del Cristo acogerá una nueva función religiosa, que estará acompañada musicalmente por la agrupación Achamán.

Una vez concluida esta celebración, comenzará una nueva procesión con la imagen del Cristo. El recorrido llevará al crucificado por las principales calles de la ciudad hasta su regreso a la plaza del Cristo.

Será en este espacio donde se concentrará buena parte de la atención durante el tramo final de la jornada.

Los fuegos del Risco pondrán el cierre a las 23:00 horas

El punto final del día grande llegará a las 23:00 horas con los tradicionales fuegos del Risco.

El espectáculo pirotécnico se podrá contemplar desde la plaza del Cristo, una vez finalice la procesión y la imagen regrese a su entorno habitual.

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Los fuegos constituyen uno de los momentos más esperados de las fiestas y servirán como cierre de una jornada que comenzará con los repiques de campanas y que estará marcada durante todo el día por los actos religiosos, las ceremonias institucionales y las procesiones.