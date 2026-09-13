Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Ángel Víctor TorresTiempo en TenerifeResidencias universitariasIsabel Pantoja en La PalmaNueva estrategia RUPCD Tenerife - Leganés
instagramlinkedin

La Feria de Saldos de Las Mantecas reúne a 15 comercios y numerosas familias en La Cuesta

El encuentro permitió a establecimientos de la zona acercar sus productos al público y combinó las compras con gastronomía, música y actividades para todas las edades

La Feria de Saldos de Las Mantecas cierra una nueva edición con una gran respuesta del público

La Feria de Saldos de Las Mantecas cierra una nueva edición con una gran respuesta del público / Ayuntamiento de La Laguna

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Parque de Las Mantecas, en La Cuesta, acogió este sábado una nueva edición de la Feria de Saldos, un encuentro comercial en el que participaron 15 establecimientos de la zona. La jornada permitió a los negocios sacar parte de su oferta a la calle y ofrecer productos a precios especiales, mientras el público pudo disfrutar de diferentes actividades de ocio y propuestas gastronómicas.

La iniciativa estuvo planteada como un punto de encuentro entre los comercios y los vecinos, con los puestos distribuidos en el parque y una programación paralela dirigida tanto a quienes acudieron a realizar compras como a las familias que buscaban una actividad de ocio durante el fin de semana.

Los establecimientos participantes presentaron diferentes productos y artículos con descuentos, una fórmula que busca facilitar la salida de stock y, al mismo tiempo, dar visibilidad a negocios que desarrollan su actividad en La Cuesta.

Quince comercios trasladan su oferta al parque

La principal actividad de la jornada se concentró en los 15 stands comerciales instalados en Las Mantecas. Los visitantes pudieron recorrer los puestos, consultar los productos disponibles y comprar directamente a los establecimientos participantes.

El formato también permitió que los comerciantes mantuvieran un contacto más directo con personas que habitualmente no acuden a sus locales. El presidente de La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, destacó precisamente esta posibilidad de acercarse a nuevos clientes durante la celebración del encuentro.

Compras y actividades compartieron espacio

El componente comercial se acompañó durante toda la jornada de propuestas dirigidas a diferentes públicos. El recinto contó con food trucks y zonas de descanso, además de actividades infantiles y familiares.

Noticias relacionadas

Entre las propuestas programadas hubo juegos, talleres infantiles, cuentacuentos y música, junto a diferentes actuaciones de animación. También se incluyó el espectáculo de Las Guerreras K-Pop, una de las actividades destinadas a ampliar la oferta de ocio durante el encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  2. Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
  3. La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario
  4. Una alegación por el gasto en fiestas fuerza un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en agosto
  5. Primeros pasos para que la escultura del Padre Anchieta, uno de los iconos de La Laguna, sea declarada BIC
  6. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  7. Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
  8. La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra

La Feria de Saldos de Las Mantecas reúne a 15 comercios y numerosas familias en La Cuesta

La Feria de Saldos de Las Mantecas reúne a 15 comercios y numerosas familias en La Cuesta

La Laguna reutiliza el 100% del agua regenerada de la depuradora de Punta del Hidalgo

La Laguna reutiliza el 100% del agua regenerada de la depuradora de Punta del Hidalgo

La Laguna se prepara para el día grande de las Fiestas del Cristo: programa y horarios del 14 de septiembre

La Laguna se prepara para el día grande de las Fiestas del Cristo: programa y horarios del 14 de septiembre

La Laguna se llena de tradición entre lucha canaria y oficios artesanos en las Fiestas del Cristo de La Laguna

La Laguna se llena de tradición entre lucha canaria y oficios artesanos en las Fiestas del Cristo de La Laguna

La Laguna culmina la vuelta a las aulas con el regreso escalonado del alumnado

La Laguna culmina la vuelta a las aulas con el regreso escalonado del alumnado

El parque de La Vega incrementa en 37 las plazas de aparcamiento

Yapci Ramos abrirá Las Noches del Patrimonio en La Laguna con una mirada a la memoria guanche

Yapci Ramos abrirá Las Noches del Patrimonio en La Laguna con una mirada a la memoria guanche

Javi Hernández y José Manuel Ramos llevan la música canaria al Teatro Leal este fin de semana

Javi Hernández y José Manuel Ramos llevan la música canaria al Teatro Leal este fin de semana
Tracking Pixel Contents