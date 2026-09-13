La Feria de Saldos de Las Mantecas reúne a 15 comercios y numerosas familias en La Cuesta

El Parque de Las Mantecas, en La Cuesta, acogió este sábado una nueva edición de la Feria de Saldos, un encuentro comercial en el que participaron 15 establecimientos de la zona. La jornada permitió a los negocios sacar parte de su oferta a la calle y ofrecer productos a precios especiales, mientras el público pudo disfrutar de diferentes actividades de ocio y propuestas gastronómicas.

La iniciativa estuvo planteada como un punto de encuentro entre los comercios y los vecinos, con los puestos distribuidos en el parque y una programación paralela dirigida tanto a quienes acudieron a realizar compras como a las familias que buscaban una actividad de ocio durante el fin de semana.

Los establecimientos participantes presentaron diferentes productos y artículos con descuentos, una fórmula que busca facilitar la salida de stock y, al mismo tiempo, dar visibilidad a negocios que desarrollan su actividad en La Cuesta.

Quince comercios trasladan su oferta al parque

La principal actividad de la jornada se concentró en los 15 stands comerciales instalados en Las Mantecas. Los visitantes pudieron recorrer los puestos, consultar los productos disponibles y comprar directamente a los establecimientos participantes.

El formato también permitió que los comerciantes mantuvieran un contacto más directo con personas que habitualmente no acuden a sus locales. El presidente de La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, destacó precisamente esta posibilidad de acercarse a nuevos clientes durante la celebración del encuentro.

Compras y actividades compartieron espacio

El componente comercial se acompañó durante toda la jornada de propuestas dirigidas a diferentes públicos. El recinto contó con food trucks y zonas de descanso, además de actividades infantiles y familiares.

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Entre las propuestas programadas hubo juegos, talleres infantiles, cuentacuentos y música, junto a diferentes actuaciones de animación. También se incluyó el espectáculo de Las Guerreras K-Pop, una de las actividades destinadas a ampliar la oferta de ocio durante el encuentro.