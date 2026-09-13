La artesanía toma el Camino Largo de La Laguna con 38 profesionales durante las Fiestas del Cristo

El Camino Largo de La Laguna acogió durante este fin de semana una nueva edición de la Muestra de Artesanía de las Fiestas del Cristo, en la que participaron 38 artesanos y artesanas. Los profesionales instalaron sus puestos durante el sábado y el domingo para mostrar sus creaciones y ponerlas a la venta en uno de los espacios más transitados del municipio durante estas celebraciones.

La cita reunió una representación amplia de la artesanía que se desarrolla actualmente en Canarias, con técnicas vinculadas a la tradición junto a propuestas más recientes. Los visitantes pudieron conocer las piezas directamente de manos de sus creadores y observar la variedad de trabajos que conviven dentro del sector.

Una muestra que reúne tradición y nuevas propuestas

Entre los oficios representados estuvieron el calado, las rosetas, la alfarería tradicional, la vestimenta y la carpintería tradicionales. A estas disciplinas se sumaron otras especialidades como la joyería, la cerámica, los esmaltes, las almazuelas y la cerería.

La oferta se completó con trabajos de decoración de telas, muñequería, materiales reciclados, moda y marroquinería, entre otros.

La combinación de estas disciplinas permitió presentar una imagen diversa de la artesanía actual, en la que los conocimientos asociados a determinados oficios tradicionales comparten espacio con creaciones adaptadas a nuevos materiales, diseños y formas de producción.

Venta directa y contacto con los creadores

Además de funcionar como escaparate, la muestra ofreció a los artesanos la posibilidad de comercializar sus productos directamente. Para el público, esto supuso una oportunidad para conocer el proceso de elaboración de las piezas y conversar con los profesionales responsables de cada trabajo.

El encuentro coincidió con uno de los fines de semana de mayor actividad de las Fiestas del Cristo, lo que permitió incorporar la artesanía a la programación de unas celebraciones que concentran diferentes propuestas culturales y de ocio en el centro histórico.

Noticias relacionadas

El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, valoró la participación de los 38 profesionales y destacó el interés mostrado por sus trabajos. El responsable municipal también señaló la importancia de generar espacios en los que los artesanos puedan dar a conocer sus creaciones y mantener el contacto con potenciales compradores.