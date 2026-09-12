Yapci Ramos abrirá Las Noches del Patrimonio en La Laguna con una mirada a la memoria guanche
La artista lagunera dirigirá 'Monumenta Performance' en La Concepción y ofrecerá seis talleres gratuitos sobre cuerpo, memoria y patrimonio
La artista e investigadora lagunera Yapci Ramos será una de las protagonistas de la edición de 2026 de Las Noches del Patrimonio en La Laguna, con una propuesta que utiliza el cuerpo, la danza y el espacio urbano para acercarse a la memoria guanche y a la historia de la ciudad.
La programación tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre, después de que La Laguna haya acordado trasladar la celebración respecto al resto de ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España debido a la coincidencia con las Fiestas del Cristo. La artista participará en el eje Vive Patrimonio con dos actividades: seis talleres abiertos a todos los públicos y la representación de 'Monumenta Performance'.
Seis talleres gratuitos en la Casa Anchieta
La primera parte de la propuesta tendrá lugar antes del fin de semana principal. Los talleres 'Monumenta Performance: Cuerpo, memoria y patrimonio' se celebrarán los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre en la Casa Anchieta.
Habrá tres sesiones cada día, a las 10:00, 12:00 y 19:00 horas. Cada encuentro tendrá una duración independiente y estará abierto a un máximo de 20 personas.
La participación será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico monumentadanza@gmail.com.
Las sesiones estarán dirigidas por Yapci Ramos junto a la coreógrafa María Ibarretxe. El trabajo combinará movimiento, danza, juego y escucha para plantear una aproximación al patrimonio desde la experiencia personal y la relación con el territorio.
La propuesta no se limita a explicar determinados elementos históricos, sino que busca que los participantes exploren la relación entre cuerpo, memoria individual y memoria colectiva.
'Monumenta Performance' llegará a La Concepción
El momento central llegará el sábado 19 de septiembre con la representación de 'Monumenta Performance' en la plaza de La Concepción.
La pieza tendrá dos pases gratuitos, a las 18:00 y a las 20:00 horas, y contará con nueve bailarinas, cada una de ellas vinculada a una de las nueve figuras que forman parte de * Monumenta *.
Cristina Hernández Cruz interpretará a Dácil; Alejandra Illmer Silva, a Amarca; Itahisa Borges Méndez, a Itahisa; Nathaly de la Cruz, a Isora; Ainhoa Jiménez, a Ramagua; Andrea Bautista Cervantes, a Chaxiraxi; Cloe Soriano González, a Cathaysa; Laura Marrero Marcelino, a Tegina; y Paloma Hurtado de la Cruz, a Tagucimota.
La dirección artística corresponde a Yapci Ramos, mientras que María Ibarretxe se encarga del desarrollo coreográfico y Belén Á. Doreste (LAJALADA) del apartado musical.
Una obra que conecta pasado y presente
'Monumenta Performance' parte de la instalación artística 'Monumenta', de Ramos, pero plantea una lectura que no pretende reconstruir literalmente el pasado.
La pieza lleva al presente las historias y los territorios asociados a estas mujeres mediante el movimiento. Cada intérprete representa un territorio simbólico y utiliza materiales y conocimientos relacionados con la cultura guanche como punto de partida para la creación.
El recorrido comienza desde distintas identidades y acaba convirtiéndose en una acción colectiva. De esta forma, los movimientos individuales terminan formando un único cuerpo sobre el escenario.
La propuesta plantea así una idea del patrimonio que va más allá de la conservación de edificios o elementos materiales. En este caso, la memoria se convierte en una experiencia que puede ser interpretada, compartida y transformada.
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