La Laguna se llena de tradición entre lucha canaria y oficios artesanos en las Fiestas del Cristo de La Laguna

La Laguna amanecía este sábado con el pulso de las fiestas en sus calles. En la Plaza del Cristo, el sonido de las agarradas reunía a aficionados y deportistas alrededor de la lucha canaria. A pocos minutos, el Camino Largo se llenaba de telas, barro, madera, cera y trabajos hechos a mano en la Feria Artesana. Dos estampas diferentes pero unidas por las tradiciones toman la ciudad mientras las Fiestas del Cristo se acercan a su Día Grande.

A las 11:00 horas comenzaba en la Plaza del Cristo la Luchada Institucional de las Fiestas del Cristo, organizada por el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna. Alrededor de 400 personas, entre aficionados y deportistas, se congregaron alrededor del terrero en una mañana en la que el protagonismo se repartió entre las categorías juvenil y sénior. Entre el público, buena parte eran padres, madres y familiares que habían acudido a seguir las agarradas de los más jóvenes.

Entre el público, buena parte eran padres, madres y familiares que habían acudido a seguir las agarradas de los más jóvenes. Virginia González había llegado acompañada de su familia para ver a su nieto y consideraba que este tipo de citas son una buena manera de "divertirse un rato entre tanta fiesta". Para ella, la jornada servía también para hacer un paréntesis en el calendario festivo y compartir la mañana en familia.

La jornada tenía además una particularidad en su planteamiento. La falta de efectivos llevó al Club de Lucha UD Tacuense y al Club de Lucha Guamasa a unir sus plantillas para enfrentarse al Club de Lucha Rosario Valleguerra y al Universidad de La Laguna.

Fueron tres las agarradas, dos de categoría juvenil y una sénior, en una mañana en la el deporte vernáculo volvió a ocupar un lugar destacado dentro del programa de las fiestas.

Artesanía que 'da vida' a La Laguna

Al tiempo que en la Plaza del Cristo concentraba la atención de los aficionados al deporte vernáculo, el Camino Largo comenzaba a llenarse de otro tipo de actividad. Una veintena de puestos ocupaba parte del paseo con elaboraciones como la impresión y el grabado, la muñequería, la cerámica, la carpintería tradicional, el calado, la cerería o la confección, entre otros oficios. Había quien se detenía a mirar una pieza, quien preguntaba por su elaboración y quien aprovechaba para llevarse algo a casa. La variedad era precisamente una de las señas de una feria que reunía tanto a artesanos veteranos como a propuestas para los más pequeños. Carmen Pérez, una de las asistentes, disfrutaba precisamente de ese recorrido. "Me encantan más este tipo de eventos, más culturales, que dan vida a La Laguna", afirmaba.

Entre las mesas, Carmen Expósito lleva ya más de una década haciendo un hueco a su trabajo en las Fiestas del Cristo. Sacó el carné de artesana en 2013 y al año siguiente comenzó a participar en esta feria. Lo suyo son las almazuelas, una técnica que parte de "pequeños trozos de tela unidos entre sí", afirma. Un método que comparte recursos con el patchwork. En su puesto, las grandes elaboraciones conviven con piezas más pequeñas, como carteras y fundas, que tienen una salida más sencilla. "Es lo comercial, hoy en día hago este tipo de cosas porque es lo que se vende", explica.

Las piezas de mayor tamaño requieren otra paciencia. Una colcha, cuenta, puede ser un trabajo largo y muy elaborado, pero no resulta fácil venderla en una feria. Por eso también trabaja por encargo.

También hay quien se acerca al puesto no para comprar, sino para aprender. Expósito cuenta que es habitual que le pregunten si da clases. Mantiene un grupo desde hace unos diez años y sigue encontrando personas interesadas en conocer unas técnicas que, de otro modo, tendrían que buscar lejos de las ferias.

Talleres para los más pequeños

A unos metros, los niños tenían su propio territorio, un espacio del tamaño de dos carpas con infinidad de juegos, tanto tradicionales, como el salto a la comba, el hula hoop o las raquetas, como juegos de mesa. Junto a ellos, también había espacio para las manualidades elaboradas con materiales reciclados. Flores de papel y "ecolibretas" hechas con restos de cartón se sumaban a una mañana en la que los primeros participantes no tardaron en acercarse. "Casi desde que empezamos ya había algunos artistas por aquí", afirma Io Viera, una de las monitoras del taller. La actividad se prolongará hasta las 20:45 horas.

Para los artesanos, además, el día había empezado mucho antes. Los artesanos que habían comenzado el montaje de las carpas estaban el Camino Largo desde las 7:30. "Es lo peor de estas ferias", afirman algunos de ellos. La feria acababa de empezar, pero detrás de cada mesa ya había varias horas de trabajo.

Deporte y artesanía compartieron así una mañana en la que las fiestas volvieron a mirar hacia las tradiciones. La programación continuará este domingo con actividades familiares y culturales antes de entrar, el lunes 14, en el Día Grande del Cristo de La Laguna, cuando los actos religiosos y las procesiones volverán a ocupar el centro de la celebración.