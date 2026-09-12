La Laguna culmina la vuelta a las aulas con el regreso escalonado del alumnado

La vuelta a las aulas en La Laguna se completa esta semana después de varios días de incorporación progresiva del alumnado a los centros educativos del municipio. El inicio del curso se ha desarrollado de forma escalonada en las distintas etapas y enseñanzas, desde Infantil y Primaria hasta Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

También han comenzado las clases en otras modalidades educativas, entre ellas la Educación de Personas Adultas, de manera que la actividad lectiva recupera progresivamente la normalidad en los centros repartidos por los diferentes pueblos y barrios de La Laguna.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, ha señalado que el comienzo del curso se ha desarrollado con normalidad y ha destacado el trabajo realizado por los equipos directivos, docentes y el resto del personal de los centros para preparar la llegada del alumnado.

El regreso a las aulas supone también el reencuentro de los estudiantes con sus compañeros y profesores. Para parte del alumnado, además, se trata de su primer contacto con un centro educativo, especialmente en el caso de los niños y niñas que comienzan su etapa escolar.

Una red educativa repartida por todo el municipio

La Laguna cuenta con una amplia red de centros que atiende a estudiantes de diferentes edades y niveles educativos.

En el municipio existen actualmente 27 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y 14 centros públicos de Secundaria y Formación Profesional . Dentro de estos últimos se incluyen 13 centros de Secundaria y un Centro Integrado de Formación Profesional.

A esta red se suman dos Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), además de 18 centros concertados y dos centros privados.

La oferta educativa también incluye el primer ciclo de Educación Infantil. En este ámbito funcionan siete escuelas infantiles municipales, una escuela dependiente del Gobierno de Canarias y 20 centros privados.

Esta distribución permite que la oferta educativa esté presente en diferentes zonas del municipio y no se concentre únicamente en el centro urbano.

Miles de estudiantes vuelven a las clases

El inicio del curso moviliza cada día a miles de estudiantes y al conjunto de profesionales que trabajan en los centros educativos. La actividad escolar tiene además un impacto directo en la vida cotidiana de los barrios y pueblos, especialmente durante las primeras semanas, cuando se recuperan los horarios habituales de entrada y salida de los colegios e institutos.

Eiroa ha subrayado precisamente la diversidad de la comunidad educativa lagunera, formada por alumnado de diferentes edades y enseñanzas y por los profesionales que desarrollan su actividad en los centros.

El concejal ha destacado que la educación no se limita al ámbito académico, sino que también tiene un papel importante en la convivencia y en la vida de los barrios y pueblo.

El Ayuntamiento mantendrá el contacto con los centros

Más allá del inicio del curso, el Ayuntamiento de La Laguna prevé mantener durante los próximos meses la comunicación con los equipos directivos de los centros.

El área municipal de Educación realiza visitas y reuniones periódicas para conocer las necesidades de los colegios e institutos y coordinar aquellas cuestiones relacionadas con los servicios que dependen de las competencias municipales.

Esta comunicación permite al Consistorio conocer de primera mano el funcionamiento de los centros y las necesidades que puedan surgir durante el curso. El objetivo es mantener una coordinación estable con la comunidad educativa a lo largo del año y no limitarla únicamente al periodo de regreso a las aulas.

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La organización del curso escolar implica la coordinación de diferentes administraciones y servicios. En Canarias, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias es la responsable de la planificación general de las enseñanzas no universitarias y de la gestión de los centros públicos de la comunidad autónoma.