Javi Hernández y José Manuel Ramos llevan la música canaria al Teatro Leal este fin de semana

El Teatro Leal de La Laguna acogerá este fin de semana dos propuestas musicales protagonizadas por artistas vinculados a la música popular de Canarias. Javi Hernández y José Manuel Ramos serán los encargados de poner voz a dos espectáculos diferentes, aunque conectados por la canción de autor, el folclore y la tradición de las islas.

La primera cita será el sábado 12 de septiembre a las 20:30 horas, con Javi Hernández y su espectáculo Laguneando. Un día después, el domingo 13 a las 19:30 horas, será el turno de José Manuel Ramos, que presentará Todo de mí.

Las dos propuestas tienen además un vínculo especial con La Laguna. Hernández plantea un recorrido musical relacionado con la ciudad, mientras que Ramos nació en Punta del Hidalgo, uno de los núcleos costeros del municipio.

Javi Hernández recorre La Laguna a través de sus canciones

Laguneando propone un acercamiento musical a San Cristóbal de La Laguna a través de serenatas y canciones de raíz. La propuesta de Javi Hernández parte de las calles, las personas y los recuerdos ligados a la ciudad para construir un espectáculo marcado por la cercanía.

El repertorio busca recuperar sonidos relacionados con la tradición y mezclarlos con una interpretación personal. La memoria y el sentimiento de pertenencia a La Laguna forman parte del hilo conductor de la propuesta.

Cartel de Javi Hernández con 'Laguneando' / Ayuntamiento de La Laguna

Hernández cuenta con una trayectoria ligada al folclore y a la música canaria. El artista forma parte de la Agrupación Folclórica Real Hespérides y ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. También ha sido una de las voces de Los Sabandeños, uno de los grupos de referencia de la música tradicional de las islas.

Con Laguneando, el músico dirige la mirada hacia su propia ciudad de origen y plantea un repertorio construido alrededor de canciones de raíz y melodías vinculadas a La Laguna.

La actuación tendrá lugar en el Teatro Leal el sábado por la noche.

José Manuel Ramos apuesta por el formato acústico

El domingo será el turno de José Manuel Ramos, que presentará Todo de mí. El espectáculo está planteado en formato acústico y sitúa la voz del cantante como elemento principal de la actuación.

Cartel de José Manuel Ramos / Ayuntamiento de La Laguna

Ramos es conocido por su trayectoria dentro de la música popular de Canarias y por su paso por formaciones como Mestisay y la Parranda de Cantadores.

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En esta ocasión, el artista nacido en Punta del Hidalgo combina diferentes estilos. La propuesta reúne canción melódica, canción de autor y folclore canario, con arreglos pensados para dar protagonismo a la interpretación vocal.