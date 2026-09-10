La Laguna pide una batería de medidas para mejorar la seguridad en la carretera de Las Mercedes

El Ayuntamiento de La Laguna pedirá al Cabildo de Tenerife una batería de medidas para mejorar la seguridad en la carretera al monte de Las Mercedes (TF-12). Esta fue una de las escasas decisiones con algún interés adoptadas este jueves por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna. Y es que la primera sesión del curso político estuvo marcada por la ausencia de acuerdos relevantes.

El Ayuntamiento lagunero solicitará, pues, al Cabildo, como administración titular de la TF-12, pasos de peatones, medidas de calmado del tráfico, barandillas, radares fijos o móviles, y mejoras en la señalización. Se trata de una iniciativa del portavoz de Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez, y que fue enmendada por el grupo de gobierno (PSOE-CC).

Por lo demás, la cita plenaria comenzó con modificaciones presupuestarias y trató una moción en la que residentes de unas viviendas de protección oficial de Visocan en Las Mantecas mostraron su incertidumbre con su futuro. Aseguraron que, pese a que creían que se iban a quedar con las casas en propiedad, parece que no va a ser así una vez que se cumplan 30 años desde que las recibieron. “Ustedes están cobrando un sueldo para algo, no para mirar para otro lado”, reprochó al Pleno uno de los portavoces vecinales, Sixto Díaz.

Bajamar

Todos los partidos decidieron instar al Gobierno de Canarias a que resuelva el asunto a favor de los vecinos. Algo parecido ocurrió en otro punto relativo al alquiler vacacional: peticiones a otras administraciones y de resultado incierto. Peor suerte corrió la elaboración y ejecución de un plan integral de intervención, mantenimiento y rehabilitación de Bajamar. La iniciativa de Unidas se chocó con el rechazo del equipo de gobierno. El concejal de Obras, Ángel Chinea, afirmó que ya se está trabajando en ello.

Sobre la controversia que ha estado presente en los últimos plenos acerca de las iniciativas sin relación con el municipio, la situación estuvo a punto de repetirse en una moción sobre Ceuta (tras anteriormente abordarse sin contratiempos otra sobre el entorno portuario de Tenerife), si bien se acabó permitiendo su debate. Había ocurrido en sesiones previas -y ante determinados asuntos- que la secretaria había sostenido que las iniciativas debían guardar relación con La Laguna.