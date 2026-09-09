MEDIO AMBIENTE
Unidas se Puede lleva a pleno la situación de los vertidos en la costa de La Laguna
La concejala Carolina Castro recuerda que ya se aprobaron medidas para afrontar esta problemática
Unidas se Puede lleva este jueves al pleno del Ayuntamiento de La Laguna una pregunta para conocer cuál es la situación actual de los puntos de vertido ilegales o no autorizados existentes en la costa lagunera. La iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado por esta formación política sobre esta problemática, dado que en octubre de 2025 presentó una moción que fue aprobada por unanimidad y asumida como institucional.
Entre los acuerdos aprobados figuraban la creación de una mesa de trabajo entre las administraciones y agentes implicados, la puesta en marcha de un plan de actuación para revisar los puntos de vertido de competencia municipal, el refuerzo de las labores de detección y vigilancia, la regularización de los puntos de vertido municipales y el avance hacia un mayor tratamiento y reutilización de las aguas residuales, recuerda la organización política en una nota de prensa.
Vigilancia
La moción recogía también la necesidad de reforzar la vigilancia en el entorno de Jóver y mejorar la detección de posibles vertidos en terrenos próximos a la costa.
"La preocupación por esta situación sigue vigente", indica Unidas. "En distintos puntos del litoral lagunero se han identificado vertidos con diferentes situaciones administrativas, especialmente en zonas como Jóver, Bajamar o la Punta del Hidalgo", añade.
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