El Pasaporte Joven lleva deporte, cine y música a varios barrios de La Laguna

El Pasaporte Joven 2026 continúa esta semana su recorrido por distintos pueblos y barrios de La Laguna con propuestas de deporte, ocio, cine y música. La iniciativa de la Concejalía de Educación y Juventud busca acercar estas actividades a diferentes zonas del municipio y ofrecer alternativas para disfrutar del tiempo libre.

El programa contempla más de un centenar de actividades en 63 localizaciones y se mantendrá hasta el próximo 3 de octubre. Esta semana, las propuestas se concentran en El Cardonal, Punta del Hidalgo y Valle Colino.

Deporte y juegos en El Cardonal

La programación comenzó este martes 8 de septiembre en la plaza de El Cardonal con una nueva jornada de Territorio Joven, desarrollada entre las 10:00 y las 14:00 horas.

La actividad reunió diferentes opciones deportivas y de entretenimiento, entre ellas tenis de mesa, fútbol, bádminton y baloncesto. También hubo propuestas como un parchís gigante y Just Dance, además de música ambiente.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, ha defendido la distribución de las actividades por los diferentes barrios y pueblos como una de las prioridades del proyecto. El objetivo es que los jóvenes tengan opciones de ocio cerca de casa, pero también que puedan conocer otros puntos del municipio y compartir experiencias.

Cine de verano en Punta del Hidalgo

El viernes 11 de septiembre será el turno del cine en Punta del Hidalgo. La sesión comenzará a las 21:00 horas con la proyección de Sonic 2.

La actividad mantiene el formato de cine de verano que el Ayuntamiento ha llevado durante los meses estivales a distintos núcleos de La Laguna.

Valle Colino tendrá una nueva jornada de Territorio Joven

El sábado 12 de septiembre, las actividades llegarán a Valle Colino. El polideportivo de la zona acogerá, entre las 16:00 y las 20:00 horas, otra jornada de Territorio Joven.

En este caso, la propuesta contará con hinchables infantiles y diferentes actividades de ocio.

La agenda del sábado se completará con una cita musical en Punta del Hidalgo.

Reggae en Punta del Hidalgo

La plaza de San Mateo, en Punta del Hidalgo, será escenario el sábado del Festival Reggae ‘Roots & la isla music’. La actividad comenzará a las 21:30 horas y contará con Escuela de Calor y DJ Quidoo.

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Eiroa señala que la variedad de actividades permite pasar en pocos días de los deportes y juegos al cine y a la música. El edil destaca que la intención es generar espacios de encuentro y participación y ofrecer diferentes maneras de disfrutar del municipio.