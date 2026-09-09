La Laguna renovará el césped y el equipamiento deportivo de siete campos de fútbol

Siete campos de fútbol de La Laguna renovarán su césped artificial y equipamiento deportivo. El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) llevará a cabo un proyecto que se desarrollará mediante la modalidad de 'renting', una fórmula que contempla no solo la instalación de los nuevos equipamientos, sino también su mantenimiento durante un periodo de cinco años.

La actuación supondrá una inversión de 2,4 millones de euros y permitirá mejorar de manera integral el estado y las condiciones de uso de estas instalaciones deportivas.

Instalaciones

Los recintos incluidos en esta actuación serán seis campos de fútbol 11: La Verdellada, Islas Canarias Finca España, Montaña Pacho 1, Montaña Pacho 2, Perico Vargas y Punta del Hidalgo. Se une a ellos el campo de fútbol 7 de Las Chumberas.

“Con esta actuación damos respuesta a una necesidad de renovación y mejora de varios campos municipales, apostando por instalaciones más modernas, seguras y adecuadas para la práctica deportiva”, manifestó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Asimismo, el edil destacó que “el hecho de incorporar el mantenimiento durante cinco años nos permitirá garantizar que estas instalaciones mantengan unas condiciones adecuadas y de calidad a lo largo del tiempo”.