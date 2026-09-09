La Laguna prepara su Mercadillo Solidario para el 12 de diciembre

El Consejo Municipal del Voluntariado de La Laguna ya tiene fecha para una nueva edición de su Mercadillo Solidario. El encuentro tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en el Parque Científico y Tecnológico de Las Mantecas, con la instalación de distintos puestos y actividades abiertas a la ciudadanía.

La jornada se desarrollará entre las 10:30 y las 18:00 horas y contará con la participación de entidades vinculadas a distintos ámbitos sociales.

La iniciativa se dio a conocer durante la primera sesión de trabajo del Consejo Municipal del Voluntariado, un órgano que funciona como espacio de coordinación entre el Ayuntamiento de La Laguna y las entidades sociales del municipio.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, destacó que el encuentro permite dar a conocer los proyectos y recursos de las organizaciones y acercar a la ciudadanía las distintas formas de participación y colaboración.

Las entidades podrán inscribirse desde el 15 de septiembre

Las organizaciones interesadas en participar podrán presentar sus solicitudes entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

La inscripción deberá realizarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Laguna, mediante una instancia general. También será necesario presentar el correspondiente justificante del seguro de responsabilidad civil.

La distribución de los puestos se realizará siguiendo el orden de inscripción, siempre en función del espacio disponible.

En la pasada edición participaron alrededor de 27 entidades, pertenecientes a diferentes sectores. Entre ellas había organizaciones del ámbito social y medioambiental, colectivos dedicados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad y entidades relacionadas con el bienestar animal.

Talleres y actividades para todos los públicos

El programa del Mercadillo Solidario incluirá diferentes propuestas para complementar la actividad de los puestos.

Está previsto que haya talleres, juegos para todas las edades y espacios destinados al intercambio de experiencias entre las entidades y las personas asistentes. El Ayuntamiento también avanzará próximamente nuevos detalles sobre las actividades previstas.

La jornada pretende facilitar un contacto directo entre las organizaciones y la ciudadanía, de manera que los vecinos puedan conocer de primera mano los proyectos que desarrollan y las posibilidades de colaboración.

El voluntariado constituye una herramienta de participación social reconocida por la normativa autonómica. La Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, establece el marco de actuación de las personas voluntarias y de las entidades que desarrollan programas de voluntariado.

Información oficial sobre el voluntariado en Canarias

Durante la reunión del Consejo Municipal también se fijó otra fecha relacionada con el voluntariado. El Día Internacional del Voluntariado se conmemorará este año el 4 de diciembre en el Centro de Entidades de Discapacidad Anchieta (CEDA).

El Ayuntamiento organizará en este espacio un acto institucional para reconocer el trabajo que realizan las entidades y las personas que colaboran de forma altruista en distintos proyectos del municipio.

La Laguna estrena un espacio online sobre voluntariado

La sesión también sirvió para presentar un nuevo espacio interactivo dedicado al voluntariado lagunero dentro de la página web municipal.

La sección pretende concentrar información de interés para la ciudadanía, dar mayor visibilidad a las entidades y facilitar el acceso a oportunidades de participación. También permitirá compartir recursos y noticias relacionadas con el voluntariado y mejorar la comunicación entre las organizaciones y el Ayuntamiento.

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El Consistorio ha solicitado a las entidades que aporten propuestas e ideas para seguir mejorando este espacio y adaptar sus contenidos a las necesidades del sector.