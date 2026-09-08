Un rodaje en La Laguna obliga a realizar modificaciones en el tráfico durante tres días
El Ayuntamiento restringirá el estacionamiento y la circulación en diversas calles durante los días 11, 16 y 21 de septiembre para facilitar la grabación de la producción 'Reconectados'
Un nuevo rodaje en el municipio de La Laguna provocará alteraciones en el tráfico durante tres días este mes de septiembre. Así lo informa el Ayuntamiento en un bando municipal, en el que explica que se trata del rodaje de 'Reconectados', que se llevará a cabo los días 11, 16 y 21 en diferentes localizaciones.
En concreto, la corporación local prevé restricciones de estacionamiento y a la circulación en la avenida Tabares Bartiet, calle Quintín Benito, calle Vía Láctea y Volcán Estrómboli.
Viernes 11 de septiembre
El viernes, día 11, las alteraciones en el tráfico tendrán lugar en la Avenida Tabares Bartlet, número 2, de 13:00 horas hasta medianoche, y en Quintín Benito, de 13:00 a 01:00 horas.
En ambas zonas estará prohibido el estacionamiento de vehículos, quedando los espacios reservados para la productora. Además, durante el rodaje, en la avenida Tabares Bartlet habrá cortes intermitentes del tráfico, tanto para vehículos como peatones, así como en las transversales que permitan el acceso al mismo.
Miércoles 16 de septiembre
El miércoles 16 las afecciones a la movilidad serán en la calle Vía Láctea, en las proximidades del Museo de la Ciencia y el Cosmo.
En concreto, quedará prohibido el aparcamiento en 25 metros lineales de la vía, para su ocupación por parte de seis vehículos de la productora entre las 09:00 y las 20:00 horas. Tampoco se podrá estacionar en la zona excluida al tráfico al final de la vía.
Lunes 21 de septiembre
Por su parte, el lunes 21 las restricciones serán en la calle Volcán Estrómboli, entre las 18:00 y las 02:00 horas.
En este caso, no se podrá aparcar en 30 metros lineales, que podrán ocupar siete vehículos de la productora.
El Ayuntamiento matiza que, aunque se han especificado los horarios de cierre y apertura de vías, estos podrán ser modificados si fuera necesario.
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