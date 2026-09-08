La Laguna limpia más de 91.000 metros cuadrados de barrancos para prevenir problemas con las lluvias

El Ayuntamiento de La Laguna mantiene activo el programa de limpieza y acondicionamiento de barrancos y barranquillos del municipio ante la llegada de los meses con mayor riesgo de lluvias. Los trabajos buscan mantener los cauces despejados y evitar que la vegetación, los residuos u otros materiales puedan dificultar el paso del agua.

Desde noviembre de 2025, cuando comenzó el actual Servicio de Mantenimiento Ambiental de Barrancos y Zonas Ambientales, y hasta el pasado 31 de julio, se han acondicionado 91.165 metros cuadrados de cauces. Además, se han realizado trabajos en 12.878 metros cuadrados de pocetas y se han contabilizado 1.080 actuaciones por unidades.

El servicio también acumula 13.636 metros lineales de rastrillado y otros 3.391 metros lineales de limpieza de pistas.

Estas actuaciones se han llevado a cabo de forma progresiva en las zonas Centro, Norte y Sur de La Laguna. Entre los lugares en los que se ha trabajado están el sistema del Barranco de Santos, Barranco de las Cuevas-Rodeo, Barranco del Tanque y sus ramales, Barranco de Vargas-Valle Honduras, Tapias-Fosforuca, Valle Colino, Valle Tabares, Valle Jiménez y Los Baldíos, entre otros cauces incluidos en la programación municipal.

Retirada de vegetación y residuos

Una parte importante de los trabajos se centra en retirar la vegetación que crece en los cauces y gestionar la biomasa acumulada.

Hasta finales de julio se habían contabilizado más de 38.000 metros cúbicos de vegetación triturada con desbrozadora y otros 10.000 metros cúbicos de caña apilada. También se han realizado trabajos de desrame, astillado, tronzado y retirada de matorral.

El Ayuntamiento señala que estas labores permiten mantener los barrancos en mejores condiciones y actuar sobre especies exóticas y residuos que pueden afectar a estos espacios.

La programación incluye además la revisión y limpieza de pocetas, canales, drenajes y otros puntos donde pueden acumularse lodos y materiales. El objetivo es que estos elementos puedan seguir funcionando correctamente cuando se produzcan lluvias.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha destacado la importancia de actuar antes de que lleguen las precipitaciones. Según explica, la planificación permite intervenir de forma continuada y prestar especial atención a los puntos donde pueden producirse acumulaciones.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, señala que el trabajo combina la prevención frente a las lluvias con la conservación ambiental de los barrancos.

El Ayuntamiento pide no tirar residuos en los barrancos

El Consistorio también pide colaboración a la ciudadanía para mantener limpios estos espacios. Durante las actuaciones realizadas se han retirado 682 metros cúbicos de residuos mediante carga manual a camión y otros 247 metros cúbicos que fueron recogidos y apilados manualmente.

El Ayuntamiento recuerda que los barrancos no son lugares para abandonar muebles, electrodomésticos u otros objetos. Estos residuos pueden causar daños ambientales y, además, convertirse en obstáculos para el agua durante un episodio de lluvias.

Para evitarlo, Servicios Municipales recuerda que existe un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres, que se puede solicitar previamente a través del teléfono 900 102 925.

La administración local insiste en que utilizar este servicio permite evitar que estos objetos terminen en la vía pública, los barrancos o los espacios naturales.

Los trabajos continuarán durante los próximos meses

El programa de limpieza continuará en los diferentes cauces del municipio. Las actuaciones se organizarán según criterios técnicos, ambientales y operativos, teniendo en cuenta las características de cada zona y la situación meteorológica.

El Ayuntamiento mantendrá una atención especial sobre los barrancos y los puntos de drenaje durante los próximos meses para mejorar su estado antes de posibles episodios de lluvias intensas.

Los trabajos están cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Plan EDIL.