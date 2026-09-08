'Carmina Burana' llega este jueves al Teatro Leal de La Laguna

La música de Carl Orff llegará este jueves, 10 de septiembre, al Teatro Leal de La Laguna con una representación de Carmina Burana, una de las obras corales más conocidas del siglo XX. La función comenzará a las 20:30 horas y contará con tres voces solistas, dos pianistas, un grupo de percusión y la participación de la Coral Reyes Bartlet.

La soprano María José Torres, el barítono Borja Molina y el tenor Samuel Tapia serán los encargados de interpretar las partes solistas. La dirección correrá a cargo de Alfonso López Raymond, con Javier Laso y Javier Lanis al piano. También participará el grupo de percusión del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y la Coral Reyes Bartlet, dirigida por José Híjar.

El espectáculo forma parte de la programación de septiembre del Teatro Leal, que ha recuperado su actividad tras el parón del verano con una oferta que combina música, teatro, danza y humor.

Una obra inspirada en poemas medievales

Carmina Burana tiene su origen en un conjunto de textos medievales encontrados en el sur de Alemania. En 1934, Carl Orff descubrió un manuscrito en la abadía de Benediktbeuern, en Baviera, que reunía cientos de poemas escritos principalmente en latín, aunque también contenía textos en alemán antiguo y francés.

El compositor alemán seleccionó 24 de estos poemas para convertirlos en una obra musical que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de sus creaciones más conocidas.

'Carmina Burana' actuará en el Teatro Leal / Ayuntamiento de La Laguna

El nombre de Carmina Burana hace referencia precisamente a ese manuscrito. Los términos proceden del latín y aluden a los poemas o canciones encontrados en Benediktbeuern, cuyo nombre latino era Bura. El códice original reúne 318 textos de diferentes características y temáticas.

A diferencia de buena parte de la producción literaria medieval, estos poemas no se centran principalmente en cuestiones religiosas. En sus páginas aparecen críticas a diferentes grupos sociales, con especial atención a la nobleza y al clero.

También tienen un importante protagonismo asuntos relacionados con la vida cotidiana, como el amor, los placeres, la naturaleza, la bebida y los juegos.

La rueda de la Fortuna

Uno de los elementos más conocidos relacionados con Carmina Burana es la Rueda de la Fortuna, vinculada a la diosa romana Fortuna y al destino cambiante de las personas.

Los poemas reflejan la idea de que la suerte puede cambiar en cualquier momento. La fortuna puede favorecer a una persona y, poco después, colocarla en una situación completamente diferente.

Este tema aparece representado en el manuscrito medieval mediante una rueda en torno a la que se sitúan diferentes figuras. La imagen representa los cambios constantes de la suerte y de la condición humana.

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La obra de Orff tomó parte de estos textos medievales y los llevó al terreno musical con una composición pensada para solistas, coro, instrumentos y acción escénica. Su combinación de voces y percusión ha convertido a Carmina Burana en una de las piezas más reconocibles del repertorio del compositor alemán.