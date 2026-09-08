El Camino Largo será un escaparate de artesanía este fin de semana durante las fiestas del Cristo de La Laguna

La Laguna celebrará el sábado y domingo la Muestra de Artesanía de las Fiestas del Cristo. Se trata de una cita que llevará al Camino Largo una amplia representación de oficios tradicionales y contemporáneos. La muestra permanecerá abierta ambas jornadas de 11:00 a 21:00 horas y ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de conocer diferentes formas de creación artesanal en uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad.

El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, presentó este martes los detalles de la iniciativa y destacó que “queremos que la artesanía tenga también un espacio destacado dentro de unas fiestas tan importantes para La Laguna. Es una oportunidad para acercarnos al trabajo de nuestros artesanos y artesanas, reconocer todo el conocimiento que existe detrás de cada pieza y contribuir a que estos oficios continúen formando parte de nuestra identidad”.

Un total de 38 artesanos y artesanas se darán cita durante las dos jornadas, conformando una muestra en la que convivirán diferentes disciplinas y formas de trabajar y entender la artesanía.

Entre los oficios presentes se encontrarán el calado, las rosetas, la alfarería tradicional, la vestimenta y la carpintería tradicionales, junto a otras disciplinas como joyería, cerámica, esmaltes, almazuelas, cerería, decoración de telas, muñequería, trabajos con material reciclado, moda y marroquinería.

Un momento de la presentación del acto. / E. D.

Galván incidió en la importancia de generar espacios que permitan acercar estos trabajos a nuevos públicos. “La artesanía tiene un enorme valor cultural, pero también económico y social. Detrás de ella hay profesionales, pequeños proyectos y muchas horas de trabajo, creatividad y conocimiento. Acercarla a la ciudadanía significa también contribuir a su continuidad y reconocer a quienes mantienen vivos estos saberes”, señaló.

Tradición y nuevas formas de creación

La propuesta permitirá reunir en un mismo espacio técnicas estrechamente vinculadas a la tradición artesanal canaria con otras expresiones contemporáneas. El objetivo es mostrar la diversidad del sector y poner en valor tanto la transmisión de conocimientos entre generaciones como su capacidad para evolucionar y adaptarse a nuevas formas de creación.

En este sentido, el concejal subrayó que “preservar nuestros oficios no significa mantenerlos anclados en el pasado. La artesanía también evoluciona, incorpora nuevas técnicas y materiales y encuentra nuevas maneras de llegar al público, sin perder el conocimiento y el cuidado por el trabajo hecho a mano que están en su esencia”.

La celebración de la muestra durante las Fiestas del Cristo permitirá, además, aprovechar la importante afluencia de público de estas fechas para dar visibilidad al sector artesanal y favorecer el contacto directo entre los profesionales y la ciudadanía.