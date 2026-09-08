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El Camino Largo será un escaparate de artesanía este fin de semana durante las fiestas del Cristo de La Laguna

La muestra tendrá lugar el sábado y domingo de 11:00 a 21:00 horas, con una amplia representación de oficios

La Muestra de Artesanía del pasado año.

La Muestra de Artesanía del pasado año. / El Día

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La Laguna

La Laguna celebrará el sábado y domingo la Muestra de Artesanía de las Fiestas del Cristo. Se trata de una cita que llevará al Camino Largo una amplia representación de oficios tradicionales y contemporáneos. La muestra permanecerá abierta ambas jornadas de 11:00 a 21:00 horas y ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de conocer diferentes formas de creación artesanal en uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad.

El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, presentó este martes los detalles de la iniciativa y destacó que “queremos que la artesanía tenga también un espacio destacado dentro de unas fiestas tan importantes para La Laguna. Es una oportunidad para acercarnos al trabajo de nuestros artesanos y artesanas, reconocer todo el conocimiento que existe detrás de cada pieza y contribuir a que estos oficios continúen formando parte de nuestra identidad”.

Un total de 38 artesanos y artesanas se darán cita durante las dos jornadas, conformando una muestra en la que convivirán diferentes disciplinas y formas de trabajar y entender la artesanía.

Entre los oficios presentes se encontrarán el calado, las rosetas, la alfarería tradicional, la vestimenta y la carpintería tradicionales, junto a otras disciplinas como joyería, cerámica, esmaltes, almazuelas, cerería, decoración de telas, muñequería, trabajos con material reciclado, moda y marroquinería.

Un momento de la presentación del acto.

Un momento de la presentación del acto. / E. D.

Galván incidió en la importancia de generar espacios que permitan acercar estos trabajos a nuevos públicos. “La artesanía tiene un enorme valor cultural, pero también económico y social. Detrás de ella hay profesionales, pequeños proyectos y muchas horas de trabajo, creatividad y conocimiento. Acercarla a la ciudadanía significa también contribuir a su continuidad y reconocer a quienes mantienen vivos estos saberes”, señaló.

Tradición y nuevas formas de creación

La propuesta permitirá reunir en un mismo espacio técnicas estrechamente vinculadas a la tradición artesanal canaria con otras expresiones contemporáneas. El objetivo es mostrar la diversidad del sector y poner en valor tanto la transmisión de conocimientos entre generaciones como su capacidad para evolucionar y adaptarse a nuevas formas de creación.

En este sentido, el concejal subrayó que “preservar nuestros oficios no significa mantenerlos anclados en el pasado. La artesanía también evoluciona, incorpora nuevas técnicas y materiales y encuentra nuevas maneras de llegar al público, sin perder el conocimiento y el cuidado por el trabajo hecho a mano que están en su esencia”.

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La celebración de la muestra durante las Fiestas del Cristo permitirá, además, aprovechar la importante afluencia de público de estas fechas para dar visibilidad al sector artesanal y favorecer el contacto directo entre los profesionales y la ciudadanía.

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