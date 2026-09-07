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La Laguna enseña a pintar figuras de belén en un taller gratuito en El Tranvía

Participación Ciudadana organiza cinco sesiones en septiembre para acercar el belenismo, la artesanía y la tradición navideña a vecinos y vecinas del municipio

La Laguna acerca la tradición belenista a la ciudadanía con un taller de pintura y decoración de figuras

La Laguna acerca la tradición belenista a la ciudadanía con un taller de pintura y decoración de figuras / Ayuntamiento de La Laguna

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha organizado este mes de septiembre un taller gratuito de pintura y decoración de figuras de belén en el Centro Ciudadano El Tranvía, una actividad impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana.

La iniciativa se desarrollará los días 10, 11, 15, 16 y 17 de septiembre, en horario de 17:30 a 20:00 horas. Las personas participantes podrán aprender técnicas para personalizar figuras de belén y trabajar directamente sobre las piezas, con los materiales necesarios incluidos.

El taller tendrá un aforo máximo de 15 participantes, una limitación que permitirá un aprendizaje más cercano y facilitará el trabajo manual durante las diferentes sesiones.

Un taller gratuito para aprender técnicas belenistas

La propuesta se centra en la pintura y decoración de figuras de belén, una de las partes más reconocibles del trabajo artesanal vinculado al belenismo. La actividad permitirá a las personas inscritas conocer técnicas básicas de personalización y acabado, así como aproximarse al proceso creativo que hay detrás de estas piezas.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, ha explicado que el objetivo es que los centros ciudadanos sigan funcionando como espacios de encuentro, aprendizaje y transmisión de tradiciones vinculadas a la cultura popular.

Según el edil, el belenismo combina artesanía, creatividad y conocimientos transmitidos durante generaciones. Por ello, el Ayuntamiento plantea este taller como una forma práctica de acercar esa tradición a vecinos y vecinas.

El belenismo, una tradición con valor cultural

El belenismo está reconocido en España como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial desde 2022. El Boletín Oficial del Estado recoge que esta práctica incluye tanto la fabricación artesanal de figuras como el montaje del belén, mediante técnicas tradicionales y actuales que se transmiten entre generaciones. (boe.es)

También la Federación Española de Belenistas, entidad fundada en 1963, define su labor como la promoción y difusión del arte del belenismo a través de asociaciones y colectivos que trabajan durante todo el año en esta manifestación cultural. (anunciata.es)

En La Laguna, esta tradición cuenta además con un arraigo local. La Asociación de Belenistas de La Laguna fue constituida en 1987 con el fin de fomentar y divulgar el arte y la tradición del belenismo en el municipio. (belenistaslalaguna.com)

El Centro Ciudadano El Tranvía acoge la actividad

El taller se celebrará en el Centro Ciudadano El Tranvía, situado en la Carretera General Santa Cruz-Laguna, en la plaza del Tranvía, según la información municipal sobre la red de centros ciudadanos. (lalaguna.es)

La elección de este espacio se enmarca en la programación que el área de Participación Ciudadana desarrolla en los centros ciudadanos del municipio. La Laguna cuenta actualmente con 47 centros ciudadanos, donde se organizan actividades culturales, formativas, deportivas y de ocio durante el año, en colaboración con asociaciones, colectivos y consejos de centro. (aytolalaguna.es)

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Fran Hernández ha destacado que estos espacios tienen la vocación de ser lugares vivos y abiertos, capaces de acoger propuestas distintas y responder a los intereses de la ciudadanía.

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