La Concepción de La Laguna blinda su techo para evitar que la lluvia cause estragos en su patrimonio

La parroquia matriz de Nuestra Señora de La Concepción de La Laguna, el primer templo fundado en Tenerife y uno de los más relevantes de Aguere, trata de blindar sus cubiertas para evitar que la lluvia cause estragos en su patrimonio histórico-cultural. Es por ello que se están realizando trabajos en un área próxima a la calle Tizón y la plaza Doctor Olivera.

Esta iglesia lagunera ya había sido objeto de obras de la misma naturaleza. De hecho, en julio de 2025, el Cabildo de Tenerife presentó la culminación de un proyecto que tenía como objeto principal garantizar la estanqueidad, la estabilidad estructural y la conservación del inmueble. Durante aquellas actuaciones se mejoraron las cubiertas de varias estancias.

En concreto, los techos en los que se está actuando ahora coinciden con una capilla en la que se encontraba el sagrario y un altar de plata. Preguntado sobre la posibilidad de afecciones, el párroco de este templo, Jesús Manuel Gil Agüín, lo niega: “No me consta que haya ningún daño patrimonial”. Y añade: “Al contrario, está todo salvaguardado y protegido convenientemente”.

Filtraciones

Por su parte, fuentes oficiales del Obispado de Tenerife indican que los trabajos son “remates finales de la obra que estaba contemplada”, y se refieren a intervenciones “de pintura y trabajos menores sin mucha trascendencia”. Al frente de las tareas que se están llevando a cabo se encuentra Alejandro Beautell, voz autorizada en el ámbito de la arquitectura religiosa. Con mayor claridad, el técnico explica que en invierno hubo filtraciones y que optaron por esperar hasta verano, “porque llovía casi a diario”, para proceder a la reimpermeabilización. “Durante las pruebas de agua que se hicieron para comprobar goteó en esa zona, pero no se ha dañado nada”, precisa.

En cuanto al proyecto culminado en 2025, los trabajos se centraron en la zona de la cabecera del templo y supusieron una inversión de 249.566 euros, de los que 199.653 los subvencionó el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, 49.913. Se actuó entonces en cuatro puntos. Uno de ellos fue un espacio donde se demolió la losa deteriorada y se construyó una nueva estructura de madera tradicional, con impermeabilización y acabado cerámico. Además, se realizaron mejoras en las cúpulas sobre el presbiterio y el coro, con la aplicación de pintura impermeabilizante y para lo que se prestó «especial atención a canalones y sumideros», detallaron desde la institución local coincidiendo con la finalización de las obras.

El Cabildo indicó que otros de los recintos cuya cubierta se remozó fueron la sacristía y el camarín de la Virgen. Allí se procedió a la sustitución de piezas en mal estado, limpieza de vegetación y mejora de la impermeabilización en los contrafuertes. Además, se mejoraron las capillas laterales. Se procedió al desmontaje de estructuras existentes de hormigón, metal o madera; recuperación de las pendientes originales; nueva estructura de madera; aislamiento térmico con manta de fibra de vidrio, y recolocación de teja cerámica tradicional.

La primera iglesia

Si por algo destaca La Concepción de La Laguna es porque a partir de ella se gestaron todas las demás iglesias de la Isla. La tradición oral y escrita señala que allí tuvo lugar la primera misa, en la fiesta del Corpus, con los clérigos que acompañaron al adelantado Fernández de Lugo. Según los datos recogidos en la web del Ayuntamiento de La Laguna, al inicio “tuvo un emplazamiento distinto del actual, posiblemente entre la calle Adelantado y la calle Marqués de Celada”. En 1511 se decidió levantar un nuevo templo de tres naves, más próximo al centro de la Villa de Arriba. “En los primeros 30 años del siglo XVI las obras transcurren con mucha lentitud y concentradas en la cabecera de la iglesia”, detallan.

La construcción de la torre, hoy uno de los elementos más icónicos del municipio, fue igualmente “azarosa”. El consistorio expone que, “tras sendas construcciones en 1577 y 1630, la fábrica definitiva es de 1694 a 1697”. El valor de este templo llevó a que el 25 de junio de 1948 pasase a ser Monumento Histórico-Artístico. Más de medio siglo después, el 30 de octubre de 2012, la declaración de Bien de Interés Cultural incluye una ampliación del ámbito de protección del inmueble, así como la incorporación de todos los bienes muebles vinculados a la iglesia.