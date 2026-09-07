Más de 200 nuevos aparcamientos junto al colegio Clorinda Salazar, en Finca España, en La Laguna

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna trabaja ya en la creación de una nueva zona de estacionamiento provisional en el entorno de Finca España, más concretamente en un solar ubicado junto a la cancha del Colegio de Educación Infantil y Primaria Clorinda Salazar. La previsión es que con este proyecto se puedan habilitar entre 200 y 300 plazas.

La planificación de obra está aún en su fase inicial. En primer lugar se han reajustado una serie de tuberías ya instaladas previamente, que suponían un impedimento para el normal desarrollo de las intervenciones. Una vez subsanado este condicionante, se ha accedido con la maquinaria al solar para despejar y allanar el terreno, así como eliminar la maleza y restos que se encontraban en el pavimento.

Uno de los aspectos que se ha contemplado en el proyecto, pensado específicamente para el CEIP, es la creación de una zona de ‘besa y baja’ o, lo que es lo mismo, un espacio de estacionamiento rápido reservado para que madres y padres del centro puedan dejar a sus hijos en la puerta del colegio sin causar retenciones de tráfico. Asimismo, desde el Ayuntamiento de La Laguna se ha previsto una zona de acceso para vehículos con características especiales, como pueden ser los de mantenimiento, emergencias o seguridad.

Varios solares

Esta obra se une a otras similares que se han acometido ya en varios solares de Finca España disponibles para crear zonas de estacionamiento, como las parcelas aledañas al parque Roberto Torres del Castillo, muy próximo al centro de salud y otras zonas residenciales.

Precisamente, el CEIP Clorinda Salazar ha sido uno de los colegios en los que ha intervenido la Concejalía de Obras durante los meses de verano, donde se han realizado una serie de reformas y mejora de cara a la vuelta a las aulas para el nuevo curso.