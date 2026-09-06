Socorrista: una profesión que mejora y se reivindica en la costa de La Laguna

Cada día, a las 10 de la mañana, las banderas que advierten del oleaje ya ondean en lo alto de los palomares, junto a la piscina natural de Bajamar, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Mientras, los puestos amarillos cercanos a la costa se ocupan por los socorristas, que comienzan una jornada dedicada a mantener la seguridad de quienes acuden al litoral.

Detrás de esta rutina hay un servicio que ha mejorado en los últimos dos años, ya que se han implementado importantes mejoras en personal, instalaciones y medios. Sin embargo, quienes vigilan las costas laguneras siguen en busca de un reconocimiento acorde con una profesión que asume cada día riesgos y responsabilidades que van mucho más allá de la vigilancia.

Desde primera hora, los trabajadores encienden los walkie talkies. "Buenos días compañeros, por aquí todo preparado, que tengan buen servicio", se escucha desde las pequeñas radios. Mientras, Alejandro Alemán organiza los primeros detalles del turno, desde los floppies, o tubos de rescate, hasta la bienvenida de quienes acuden a la playa cada mañana. Alemán es el coordinador del servicio de Salvamento y Socorrismo de las playas laguneras, organizado por el Ayuntamiento de La Laguna y adjudicado a la empresa Proactiva. El objetivo de esta unidad es "prevenir y actuar en caso de que haya algún tipo de situación de urgencia o emergencia tanto en la zona del agua como en exteriores", explica mientras uno de sus compañeros agarra unos prismáticos de las escaleras de las torres amarillas.

Un servicio activo todo el año

El servicio cubre Bajamar, Punta del Hidalgo, Jóver y la Barranquera. "Nosotros trabajamos los 365 días del año", señala Alejandro mientras coge unos tubos de rescate, también llamados floppies, del suelo. En verano cuentan con 15 socorristas repartidos entre los cuatro puestos, y durante el resto del año mantienen el servicio principalmente en Bajamar y Punta del Hidalgo.

El trabajo, sin embargo, no resulta sencillo. Aunque a veces cuenten con temperaturas tropicales, en la mayoría de las ocasiones “es bastante sacrificado, porque el norte de Tenerife es una zona con bastante frío, bastante lluvia, tiene unas corrientes bastante fuertes y un problema del oleaje bastante complicado”. Y es que las condiciones del litoral, según explica el equipo, pueden convertir un rescate en una situación de riesgo incluso para quienes están preparados para afrontarlo. “Si alguien cae por el oleaje nosotros también nos ponemos bastante en peligro”, explica.

En los últimos dos años, una de las principales mejoras ha sido el aumento de personal. “Desde hace dos años cambió el plan por el Ayuntamiento y hubo un aumento en el que se triplicó el personal durante todo el año”. Antes eran dos socorristas en Bajamar y dos en Punta del Hidalgo; ahora son ocho en invierno y 15 en verano. La diferencia también se nota durante los turnos. Antes, si uno tenía que realizar una cura o acudir a comer, un solo socorrista podía quedarse vigilando una playa y varias piscinas. “Faltaba personal”, recuerda Alejandro.

Nuevo servicio de socorrismo en Bajamar / Andrés Gutiérrez

Muchos de los vigilantes costeros cuentan además con formación sanitaria, pues muchos de ellos, como explica el coordinador, “somos técnicos de emergencias y hemos estado o estamos en el Servicio Canario de Salud en las ambulancias de urgencias, entonces el nivel de primeros auxilios que hay es bastante elevado”. Esta ventaja se vio reflejada el año pasado, cuando hubo cinco paradas cardiorrespiratorias en las playas de La Laguna y cada una de ellas pudo ser revertida y “recuperada con buen pronóstico”. “A las dos o tres semanas estaban pasándose por ahí con un marcapasos o paseando con su mujer y eso a nosotros nos engrandece y nos enorgullece porque es para lo que trabajamos ahí”.

Además de frenar incidentes que se den en la costa, el trabajo de los socorristas en activo también cuenta con más tareas. “Nosotros intentamos prevenir mucho, el problema que tenemos es la zona de las costas que no podemos llegar a vigilar”, explica Alejandro.

Torres para trabajar y atender mejor

Una de las mejoras más visibles ha sido la renovación de las torres donde pasan horas pendientes de cualquier peligro. El Ayuntamiento trabajó junto a los profesionales para conocer sus necesidades y mejorar sus condiciones. "Desde que tenemos las torres homologadas no estamos tan expuestos al sol, ni a las inclemencias del viento ni de la lluvia".

Mientras las condiciones materiales han mejorado, el reconocimiento profesional avanza lento, pero seguro. Hasta ahora, los socorristas estaban incluidos en el convenio de gimnasios e instalaciones deportivas. Sin embargo, "la semana pasada se firmó el último convenio de espacios naturales de salvamento y socorrismo de Canarias, que ha sido un hecho histórico", explica Alemán.

El socorrismo sigue aferrado a un hándicap, y es que sus servicios son necesarios todo el año: "Debido al turismo y al volumen de gente que tenemos no debería estar tan precarizado el sector como lo está", señala Alejandro. “El problema está en cuando no eres conocedor del cambio de mareas ni del tipo de orografía donde te estás bañando”. Las redes sociales también contribuyen a popularizar lugares peligrosos. “Hoy uno va y hace un vídeo porque bajó por un mal camino y se encontró un charco y ese charco se vuelve el charco más famoso de Tenerife”.

Pese a todo, "podría decirse que sería la cuna del buen trabajo del salvamento y socorrismo en Tenerife", concluye el coordinador.