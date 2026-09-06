Nuevo asfalto y más plazas de aparcamiento para el polígono de Los Majuelos, en La Laguna

El Polígono Industrial de Los Majuelos, una de las principales áreas de este tipo en La Laguna y Tenerife, se renueva. La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna está procediendo a la “adecuación, mejora y repavimentación” de una zona que presentaba un significativo deterioro por el paso del tiempo y el volumen de vehículos.

Uno de los principales avances se encuentra en la intersección entre las avenidas del Paso y Gandhi, donde se está creando una nueva rotonda como solución para regular de forma más eficiente el flujo de vehículos que se suelen acumular durante el día, tanto de transportes como particulares, lo que garantiza un acceso más seguro y ordenado.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este “proyecto ambicioso” se ha configurado teniendo en cuenta las aportaciones técnicas del personal del Ayuntamiento y algunas reclamaciones de la ciudadanía colindante y de las empresas que desarrollan su actividad en este enclave a lo largo del año.

Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, expuso que “la previsión es que estos trabajos se extiendan, previsiblemente, hasta los primeros meses de 2027, cuando podremos culminar todas las actuaciones contempladas en esta planificación dotada con 1,6 millones de euros, financiados entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife”.

Convenio

El edil quiso agradecer la implicación del área insular de Industria, que se comprometió con estas mejoras a través de un convenio de colaboración. “A lo largo de estos primeros dos meses de intervenciones, la calle Tijarafe ha sido objeto de importantes mejoras como la ampliación de aparcamientos para distribuirlos en batería y aumentar así su capacidad, incluyendo también la creación de puntos múltiples de recarga para vehículos eléctricos”, señaló Chinea.

Por otro lado, se está apostando por la creación de alcorques en varias vías del polígono, donde se implantarán nuevas zonas verdes que servirán para armonizar y embellecer este entorno. Partiendo de este punto de vista sostenible, en lo que se refiere a los reasfaltados, se ha apostado por un pavimento elaborado a base de materiales reciclados para la nueva capa de rodadura, lo que aumenta la resistencia del firme y garantiza el aprovechamiento de este conglomerado.

“Si atendemos al alumbrado público, está prevista la renovación integral de las luminarias de las calles Las Mercedes, Tenderete, Puntallana, Fuencaliente, Garafía y Puntagorda, además de la señalada vía Tijarafe, sobre la que ya se está trabajando”, precisan desde el consistorio lagunero. En este aspecto se apostará por alumbrado led con un sistema mucho más eficiente y ecológico, lo que contribuye a disminuir los costes del servicio público y la contaminación lumínica de este polígono.

Otras acciones

Asimismo, Chinea recordó que este proyecto viene a complementar otras acciones emprendidas desde el pasado año 2024, centradas en la mejora del firme de este viario, las redes de pluviales y saneamiento, los rebajes de los pasos de peatones para incrementar la accesibilidad de las zonas de tránsito y la seguridad general de Los Majuelos.