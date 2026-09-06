Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCrisis CeutaAbandono animal en TenerifeVecinos de la calle La RosaArca de Noé de TenerifeEntrevista a Juan Cruz
instagramlinkedin

Los Manolos y su rumba catalana llegan este lunes a la plaza del Cristo de La Laguna

El Festival de Mayores también contará con Shaila Dúrcal y el Trío Zapatista

El Festival de Mayores del pasado año.

El Festival de Mayores del pasado año. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

La Laguna

Las fiestas del Cristo de La Laguna vivirán este lunes una cita destacada de su programa de actos populares, con la celebración del Festival de Mayores, en el que se espera la asistencia, de acuerdo con las cifras de los últimos años, de unas 2.000 personas, tanto pertenecientes a asociaciones como a título particular. Dará comienzo a las 17:30 horas y estará protagonizado por las actuaciones de Shaila Dúrcal, el Trío Zapatista y Los Manolos.

Los orígenes de Los Manolos se remontan a finales de 1989, cuando diez amigos de Barcelona, aficionados a la rumba catalana, comenzaron a practicar este género combinándolo con instrumentos y actitud rockera. En 1992 participaron en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Barcelona, y ese mismo año grabaron su versión de ‘Amigos para siempre’, que los catapultó a la fama internacional y los llevó por diferentes países.

Noticias relacionadas y más

Diversión de los mayores

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que esta jornada, que se organiza conjuntamente a través de las áreas de Bienestar Social y Fiestas, «está pensada para el disfrute y diversión de nuestros mayores, que se sientan también partícipes y protagonistas de nuestras fiestas, y que sean conscientes de que tienen todo el reconocimiento y gratitud por parte de la sociedad lagunera».

Añádenos en Google
  1. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  2. Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
  3. La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario
  4. Una alegación por el gasto en fiestas fuerza un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en agosto
  5. Primeros pasos para que la escultura del Padre Anchieta, uno de los iconos de La Laguna, sea declarada BIC
  6. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  7. Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
  8. La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra

Los Manolos y su rumba catalana llegan este lunes a la plaza del Cristo de La Laguna

Los Manolos y su rumba catalana llegan este lunes a la plaza del Cristo de La Laguna

Nuevo asfalto y más plazas de aparcamiento para el polígono de Los Majuelos, en La Laguna

Nuevo asfalto y más plazas de aparcamiento para el polígono de Los Majuelos, en La Laguna

Socorrista: una profesión que mejora y se reivindica en la costa de La Laguna

Socorrista: una profesión que mejora y se reivindica en la costa de La Laguna

Los aseos ‘a euro’ toman forma en el casco histórico de La Laguna

Los aseos ‘a euro’ toman forma en el casco histórico de La Laguna

El caserío de Cabeza de Toro, entre la memoria de sus antiguos moradores y el turismo

El caserío de Cabeza de Toro, entre la memoria de sus antiguos moradores y el turismo

Más de 44.000 bonos comercio vendidos en La Laguna en menos de tres días

Más de 44.000 bonos comercio vendidos en La Laguna en menos de tres días

Los Sabandeños abre el primer fin de semana de las fiestas del Cristo

Los Sabandeños abre el primer fin de semana de las fiestas del Cristo

Obras para mejorar el caudal de agua en el corredor sur de La Laguna

Obras para mejorar el caudal de agua en el corredor sur de La Laguna
Tracking Pixel Contents