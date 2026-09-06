Los Manolos y su rumba catalana llegan este lunes a la plaza del Cristo de La Laguna
El Festival de Mayores también contará con Shaila Dúrcal y el Trío Zapatista
Las fiestas del Cristo de La Laguna vivirán este lunes una cita destacada de su programa de actos populares, con la celebración del Festival de Mayores, en el que se espera la asistencia, de acuerdo con las cifras de los últimos años, de unas 2.000 personas, tanto pertenecientes a asociaciones como a título particular. Dará comienzo a las 17:30 horas y estará protagonizado por las actuaciones de Shaila Dúrcal, el Trío Zapatista y Los Manolos.
Los orígenes de Los Manolos se remontan a finales de 1989, cuando diez amigos de Barcelona, aficionados a la rumba catalana, comenzaron a practicar este género combinándolo con instrumentos y actitud rockera. En 1992 participaron en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de Barcelona, y ese mismo año grabaron su versión de ‘Amigos para siempre’, que los catapultó a la fama internacional y los llevó por diferentes países.
Diversión de los mayores
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que esta jornada, que se organiza conjuntamente a través de las áreas de Bienestar Social y Fiestas, «está pensada para el disfrute y diversión de nuestros mayores, que se sientan también partícipes y protagonistas de nuestras fiestas, y que sean conscientes de que tienen todo el reconocimiento y gratitud por parte de la sociedad lagunera».
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