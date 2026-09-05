La mirada de Manolo Sánchez al Cristo de La Laguna llega a la ermita de San Miguel

La ermita de San Miguel, en la plaza del Adelantado de La Laguna, acoge hasta el 26 de septiembre la exposición ‘Manolo Sánchez. Encuentros’, una muestra dedicada a la relación artística del creador con el Cristo de La Laguna.

La propuesta reúne alrededor de 40 obras en las que Manolo Sánchez se aproxima a una de las imágenes religiosas más reconocidas de la ciudad desde distintos lenguajes, como el dibujo, la acuarela y el boceto. El recorrido permite observar cómo el artista estudia el rostro, la cabeza y la presencia del Cristo, al tiempo que incorpora el entorno urbano y festivo que lo rodea.

La exposición fue inaugurada por el concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Dailos González, junto a la comisaria de la muestra, Mercedes Díaz, y otros representantes de la corporación municipal.

Una exposición sobre el Cristo de La Laguna

El eje central de ‘Encuentros’ es la figura del Cristo de La Laguna, una imagen con un fuerte arraigo religioso, cultural y sentimental en el municipio. Buena parte de las piezas están dedicadas a su rostro y a su cabeza, con estudios sucesivos en los que el artista observa la imagen desde diferentes ángulos y matices.

La muestra subraya esa evolución entre el estudio formal de la imagen y una interpretación más personal. En algunas obras, el Cristo aparece como un motivo artístico que permite avanzar hacia una lectura vinculada a la contemplación y a la dimensión espiritual de la imagen.

La ciudad como parte de la memoria del Cristo

Junto a las obras centradas directamente en el Cristo, la exposición incluye dibujos y acuarelas de la iglesia, la plaza del Cristo y otros espacios emblemáticos de La Laguna relacionados con la celebración de sus fiestas.

De esta forma, la ciudad aparece como parte del relato expositivo. Los recorridos, las plazas, los edificios y los lugares vinculados a las fiestas forman parte de la memoria colectiva de los laguneros y ayudan a situar la devoción dentro de un paisaje reconocible.

Dibujos, acuarelas y obras sobre caballetes

La exposición reúne cerca de 40 piezas realizadas con diferentes recursos plásticos. Entre ellas destacan 15 obras presentadas sobre caballetes, que adquieren un papel especial dentro del espacio de la ermita de San Miguel.

El resto del conjunto está formado por dibujos, acuarelas y bocetos que permiten seguir el proceso de acercamiento del artista a su motivo principal. Esta variedad de formatos ayuda a entender la exposición como una búsqueda continuada, más que como una serie cerrada de imágenes.

Uno de los aspectos más destacados de ‘Encuentros’ es el tránsito entre la observación y la contemplación. En algunas piezas, Manolo Sánchez no se limita a reproducir la imagen del Cristo, sino que indaga en aquello que la figura representa más allá de su apariencia visible.

La exposición plantea así una aproximación en la que conviven la representación artística, la memoria de La Laguna y el significado espiritual del Cristo.

Horarios de la exposición en la ermita de San Miguel

La muestra ‘Manolo Sánchez. Encuentros’ podrá visitarse de forma gratuita hasta el 26 de septiembre en la ermita de San Miguel, situada en la plaza del Adelantado.

El horario de apertura será de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados, la exposición permanecerá abierta de 11:00 a 14:00 horas.