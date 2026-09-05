Los aseos ‘a euro’ toman forma en el casco histórico de La Laguna

Los seis aseos autolimpiables previstos en tres ubicaciones del casco histórico de La Laguna toman forma. Se trata de unos módulos que se repartirán entre las inmediaciones de la plaza del Cristo, la del Adelantado y la calle San Antonio, en el entorno de La Concepción. En cada uno de esos emplazamientos se instalarán dos cabinas, según los datos aportados desde el grupo de gobierno municipal.

El Ayuntamiento se encuentra ejecutando ahora mismo las soleras sobre las que se colocarán las cabinas, después de resolver las discrepancias técnicas surgidas con la Gerencia de Urbanismo en relación con las actuaciones necesarias en los espacios protegidos del centro histórico.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que se tuvo que adaptar la intervención a los criterios de protección del casco. «Los baños ubicados junto al Mercado se adjudicaron hace tiempo, pero había que ejecutar por parte del Ayuntamiento las soleras donde van a estar situados los baños», señala.

Revisión de aspectos

Más en detalle, el proyecto contaba inicialmente con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, pero posteriormente fue necesario revisar algunos aspectos, sobre todo en la zona de La Concepción y en el entorno del Mercado, precisa Chinea. El principal elemento estaba relacionado con la solución que debía darse a los accesos, con la posibilidad de ejecutar una rampa o un rebaje. «Al final eran criterios técnicos», apunta el edil.

Una vez alcanzado el acuerdo, el consistorio pudo comenzar los trabajos. Las actuaciones requieren ejecutar las diferentes acometidas que permitirán el funcionamiento de las cabinas. «Hay que llevar las tomas de electricidad, el alcantarillado y las tomas de agua», explica.

El contrato de suministro fue formalizado en marzo con la empresa Proyectos e Instalación de Material Urbano Sociedad Anónima Unipersonal, con sede en Gijón, por un importe de algo más de 335.000 euros. El Ayuntamiento prevé, así, dotar al centro de un servicio demandado tanto por residentes como por visitantes, especialmente en una zona con una elevada actividad comercial, turística y cultural.

De pago

Otro aspecto relevante es que los aseos serán de pago. Desde el Ayuntamiento de La Laguna ya habían adelantado en mayo que no se contemplaba que su utilización fuera gratuita debido a los gastos de funcionamiento y mantenimiento. Finalmente, el precio previsto para utilizarlos se establecerá en un euro. Se pretende que esa cantidad permita cubrir parte de los costes asociados al servicio sin convertir el acceso en una barrera para los usuarios.

La gestión y el mantenimiento de las seis instalaciones constituyen ahora otra de las cuestiones que el consistorio debe cerrar. El concejal explica que se está estudiando cómo organizar la prestación del servicio para evitar problemas como los registrados en otro aseo público instalado en el camino de Las Peras, que ha estado cerrado después de sufrir daños y ante la falta de un mantenimiento continuado.