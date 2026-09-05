Más de 44.000 bonos comercio vendidos en La Laguna en menos de tres días

La nueva edición de los Bonos Fomento al Comercio Local de La Laguna supera los 44.000 bonos vendidos en menos de tres días, lo que confirma «la elevada acogida de una iniciativa con la que el Ayuntamiento, a través del área de Comercio, busca incentivar las compras y favorecer que el gasto permanezca en los establecimientos del municipio», destaca el consistorio.

Desde la apertura de la campaña, el pasado martes, y hasta las 20:00 horas del jueves, se habían adquirido 44.027 de los 70.000 bonos puestos a disposición de la ciudadanía, lo que representa el 63% del total. Además, ya se han canjeado 603.908 euros en compras en los comercios, establecimientos de servicios y locales de restauración participantes.

La campaña alcanza este año su quinta edición y cuenta con 267 establecimientos adheridos. Cada bono tiene un valor de 20 euros, de los que la ciudadanía abona 10 y el Ayuntamiento aporta los otros 10. Cada persona puede adquirir un máximo de cinco bonos, lo que permite disponer de 100 euros para realizar compras con un desembolso de 50.

Primeros días

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que la respuesta que están teniendo durante estos primeros días demuestra que los Bonos Comercio «se han consolidado como una herramienta muy esperada por la ciudadanía y, sobre todo, muy útil para nuestros establecimientos». Y agrega la edil: «En menos de tres días ya se han movilizado más de 600.000 euros en compras, que llegan directamente al comercio local».

El comportamiento registrado en estas primeras jornadas supera al de la edición anterior. En 2025 fue necesaria una semana completa para alcanzar los 42.228 bonos vendidos, una cifra que este año se ha superado en menos de tres días. La edición de 2026 también incrementa en un 40% el número de bonos disponibles, dado que se pasa de 50.000 a 70.000, y eleva de 1 a 1,4 millones de euros el consumo que puede movilizarse en el comercio local.

En estos momentos permanecen disponibles 25.973 bonos. Tanto su adquisición como el canje podrán realizarse hasta el próximo 29 de septiembre, salvo que las existencias se agoten con anterioridad.