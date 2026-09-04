Los Sabandeños abre el primer fin de semana de las fiestas del Cristo

Las fiestas del Cristo de La Laguna 2026 se adentran en el primer fin de semana del programa de actos populares con el XLVIII Festival Sabandeño, el concierto de Antonio Orozco y la Noche del Humor. Este viernes tuvo lugar la primera de esas citas, convertida en esta edición en un tributo a México, mientras que este sábado será el turno de Antonio Orozco.

El concierto del cantante barcelonés (sábado, 21:00 horas) llega a La Laguna en el ecuador de su tour ‘La gira de tu vida’, con la que recorrerá una treintena de ciudades españolas. Con una trayectoria de más de 25 años, el autor de éxitos como ‘Devuélveme la vida’ o ‘Te echo de menos’ recala con un espectáculo íntimo que promete conectar con el público a través de sus canciones más emblemáticas, con las que ha triunfado en España, América Latina y Europa gracias a un estilo personal que combina pop, balada, flamenco y rock.

Verbena

Tras la actuación de Antonio Orozco, la noche continúa a partir de las 23:00 horas en el mismo recinto con la verbena popular protagonizada por Pepe Benavente junto a la Orquesta Maquinaria Band. Las anteriores citas estarán precedidas por una jornada con varios actos deportivos. Desde las 8:00 horas, el anexo del estadio Francisco Peraza acoge la novena edición del Torneo de Fútbol de Veteranos Santísimo Cristo de La Laguna; a las 11:00 horas, en el Orfeón La Paz, se celebra el XXIV Torneo Interinsular de Dominó Ciudad de La Laguna, y, a las 17:00 horas, la Carrera Popular del Cristo alcanza su edición número LXV, en la que repite el recorrido de 2025 pero con salida y meta en la plaza del Cristo.

El acto central de la jornada del domingo es la Noche del Humor, una cita que contará con un grupo de cómicos profundamente vinculados a las fiestas: Darío López, Kike Pérez y Abubukaka. Cada uno de ellos suma dos décadas de trayectoria profesional, por lo que han titulado su espectáculo ‘60 años entre los tres’. La función promete ser una sucesión de ‘sketches’ en los que lo cotidiano y lo absurdo dan lugar a las situaciones más rocambolescas.

Actos infantiles

También la jornada mañanera del domingo cuenta con varios actos, en este caso especialmente diseñados para los niños. A partir de las 10:00 horas, la plaza del Cristo acoge la Feria Infantil, con un amplio despliegue de atracciones hinchables, juegos, música, baile y encuentro mágico con personajes del mundo de los cuentos. Y a las 12:00 horas, en el mismo escenario, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert ofrece un espectáculo familiar que rinde tributo a la película ‘Encanto’.