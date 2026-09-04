Obras para mejorar el caudal de agua en el corredor sur de La Laguna

La empresa Teidagua pone en marcha la primera fase del corredor sur, centrada en el trasvase de agua entre los depósitos de Finca España y Montaña Pacho con el fin de mejorar la capacidad de transporte en el municipio. La actuación se enmarca dentro del plan de inversiones de la empresa mixta y el Ayuntamiento de La Laguna y forma parte de un proyecto más amplio destinado a aumentar el abastecimiento de agua mediante la implementación de una desaladora de agua de mar con capacidad de 2.500 metros cúbicos al día.

Las obras de la primera fase del corredor sur se centran en el camino de Las Mantecas, en donde se instalarán unos 1.000 metros de tubería de 300 milímetros de diámetro con el fin de que el agua desalada llegue desde el depósito de Finca España hasta los depósitos de Montaña Pacho y El Cardonal.

Eliminar la limitación

El concejal lagunero de Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, especificó que “este proceso permitirá eliminar la limitación actual de caudal como consecuencia de una red con diámetro insuficiente. Asimismo, el desdoblamiento de la conducción asegurará un reparto homogéneo de los caudales y calidades por todo el municipio, mejorando las capacidades operativas del sistema de distribución y minimizando posibles restricciones de consumo en episodios de estrés hídrico”. Esta actuación cuenta con financiación del Cabildo de Tenerife.