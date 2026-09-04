Fiestas del Cristo de La Laguna 2026: los mejores planes para disfrutar de la programación

Las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026 vuelven a llenar las calles y plazas de la ciudad con una programación que combina tradición, música, cultura, humor y propuestas para todas las edades. Desde el viernes 4 de septiembre y hasta el lunes 21, la agenda incluye grandes conciertos, noches de humor, verbenas, actividades infantiles y algunos de los actos más vinculados a la identidad lagunera.

Para quienes quieran aprovechar al máximo estas fiestas, estos son algunos de los planes que no conviene perderse.

Disfrutar del Festival Sabandeño con sabor a México

Las fiestas arrancan el viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas con una nueva edición del Festival Sabandeño en la Plaza del Cristo. Bajo el título ’¡Viva México!’, el XLVIII Festival Sabandeño contará con la participación especial de Cristina Ramos y Jorge de León.

Una de las grandes citas musicales del inicio de las fiestas para quienes quieran acercarse a la música popular y de raíz.

Carrera Popular del Cristo

El deporte también tendrá su espacio el sábado 5 de septiembre con la XLV Carrera Popular del Cristo. La prueba comenzará a las 17:00 horas, con salida y meta en la Plaza del Cristo.

Antonio Orozco y una noche de música

El sábado tendrá además uno de los grandes reclamos musicales del programa. A las 21:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá el concierto de Antonio Orozco, incluido dentro de su gira La gira de tu vida.

Y la música continuará después del concierto. A las 23:00 horas comenzará una verbena con Pepe Benavente y la Orquesta Maquinaria Band.

Una mañana en familia con 'Encanto'

El domingo 6 de septiembre será uno de los días especialmente pensados para disfrutar en familia. A las 10:00 horas comenzará en la Plaza del Cristo el primer Domingo de Feria Infantil, con atracciones hinchables, juegos, música y baile.

A mediodía, a las 12:00 horas, llegará el espectáculo familiar inspirado en 'Encanto', a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife 'Miguel Jaubert'.

Una noche de humor con tres referentes de Canarias

Para cerrar el domingo, la Plaza del Cristo acogerá a las 21:00 horas una noche de humor con Darío López, Abubukaka y Kike Pérez.

Los tres cómicos celebrarán '60 años entre los 3', un espectáculo que reúne sus 20 años de trayectoria profesional en la comedia de Canarias.

Música y humor para los mayores

El lunes 7 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, llegará el Festival de Mayores, con las actuaciones de Shaila Dúrcal y Los Manolos, además del humor del Trío Zapatista.

Una tarde inclusiva con música y baile

La programación del martes 8 de septiembre incluye a las 10:00 horas la IV Verbena Inclusiva, con una másterclass de bailes latinos accesibles y lengua de signos a cargo de la compañía DanSign.

La jornada contará también con la actuación del Dúo La Fiesta.

Vivir uno de los grandes actos religiosos de las fiestas

El miércoles 9 de septiembre concentra dos de los actos religiosos más importantes del programa. A las 11:00 horas, el Real Santuario acogerá la Solemne Celebración Eucarística y la posterior Ceremonia del Descendimiento.

Por la tarde, a las 18:30 horas, tendrá lugar la procesión del traslado de la imagen del Santísimo Cristo hasta la Santa Iglesia Catedral.

Una noche de televisión en la Plaza del Cristo

El humor volverá a ser protagonista el jueves 10 de septiembre, cuando a las 21:00 horas se grabe en la Plaza del Cristo el programa 'En Otra Clave'.

Los Cantadores, con Pitingo y Lucrecia

El viernes 11 de septiembre, a las 21:00 horas, llegará otra de las grandes citas musicales: el Concierto al Cristo de La Laguna de Los Cantadores, que contará con la colaboración especial de Pitingo y Lucrecia.

Un fin de semana para disfrutar de la tradición y las verbenas

El sábado 12 de septiembre concentrará numerosos planes. Desde las 11:00 horas se celebrará la Luchada Institucional Fiestas del Cristo 2026.

Durante todo el fin de semana también podrá visitarse 'La artesanía en las Fiestas del Cristo', una muestra de oficios y productos artesanos instalada en el Camino Largo y la Avenida de La Universidad.

Por la tarde llegará el Tardeo Salsero, a partir de las 16:00 horas, con Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moise González y su orquesta.

A las 19:00 horas, las calles del casco histórico recibirán el XIX Pasacalle de Tunas Universitarias.

Y para terminar la jornada, a las 22:00 horas, llegará el Megaverbenazo del Cristo, con Armonía Show, Ledes Díaz, Grupo Bomba y Victoria Escudero 'La Leona'.

Pandorga, Caballitos de Fuego y fuegos artificiales

El domingo 13 de septiembre será otra de las jornadas clave de las fiestas. La mañana estará dedicada a los más pequeños con el tercer Domingo de Feria Infantil y el musical ‘Las historias del genio’, de Habemus Teatro.

Por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar uno de los momentos más tradicionales: el desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego, que partirá de la Plaza de la Concepción y finalizará en la Plaza del Cristo.

Después, a las 21:00 horas, la Noche de las Tradiciones rendirá homenaje a la desaparecida Agrupación Folklórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parrandas. Actuarán Taburiente y Domingo Rodríguez 'El Colorado'.

La jornada culminará a medianoche con los Fuegos de la Víspera.

El día grande del Cristo

El lunes 14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo, arrancará temprano, con los Repiques a Gloria a las 7:00 horas.

A las 10:00 horas se celebrará la Procesión Cívico Militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral. A las 10:45 horas tendrá lugar el recibimiento de la representación oficial de Felipe VI, Rey de España, y posteriormente la Eucaristía y la Procesión del Retorno del Santísimo Cristo al Real Santuario.

Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará una nueva Eucaristía en el Atrio del Real Santuario, cantada por el grupo Achamán, seguida de la procesión de la imagen por las principales calles de la ciudad.

El cierre de la jornada llegará a las 23:00 horas con los Fuegos del Risco, otra de las citas señaladas del calendario festivo.

Cine al aire libre

Para quienes busquen un plan más tranquilo, las fiestas también ofrecen varias noches de cine al aire libre. El martes 8 de septiembre, a las 20:30 horas, se proyectará 'Lilo y Stitch' en su versión de imagen real.

El martes 15 de septiembre, a la misma hora, será el turno de 'Jurassic World: Rebirth'.

Música para todos los gustos

La programación continúa durante la segunda mitad de septiembre con propuestas musicales muy diferentes.

El viernes 18 de septiembre, a las 21:00 horas, la Plaza del Cristo acogerá el concierto de Luz Casal, dentro de su gira 'Me voy a permitir'. Ese mismo día, la Sala Aguere Cultura celebrará el V Cristo Rock 2026, con Heisemberg, Gun Podwer, Overture y Xebeche.

Al día siguiente, el sábado 19, llegará el Festival Siroco, a partir de las 20:30 horas, con León Benavente, Victorias, Cervatanas, Los Blosy y Belinda.

Un domingo con folclore y tradición canaria

El domingo 20 de septiembre también habrá propuestas para todos los públicos. Los más pequeños tendrán un nuevo Domingo de Feria Infantil desde las 10:00 horas, mientras que a las 11:00 se celebrará la final del XXXVIII Concurso de Arrastre de Ganado.

A las 12:00 horas tendrá lugar el XIX Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna en la Plaza de la Catedral.

La jornada continuará a las 17:00 horas con el XI Festival Achamán, que contará con Los Gofiones como grupo invitado.

Los últimos fuegos y la clausura

Las fiestas llegarán a su final el lunes 21 de septiembre, con la celebración de la Octava del Cristo. A las 20:00 horas tendrá lugar la celebración eucarística y la Procesión de la Octava con la imagen del Santísimo Cristo.

A las 23:00 horas, los Fuegos de la Octava pondrán el punto final a la programación de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026.

La agenda festiva tendrá todavía una última cita el sábado 26 de septiembre, con la XVIII Velada del Cristo de Boxeo San Cristóbal de La Laguna, que se celebrará a las 20:00 horas en el Pabellón Esteban Afonso Rodríguez.