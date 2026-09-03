La Laguna recupera su memoria en la exposición 'Zenón el fotógrafo'

El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna vuelve a mirar a su pasado a través de 'Zenón el fotógrafo', una muestra de imágenes antiguas del municipio que cumple diecinueve años.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Vecinos del Casco, con la colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna y el Foro Económico y Social lagunero. Podrá visitarse desde este sábado y hasta el 15 de septiembre entre las calles Carrera y Viana, frente al antiguo Colegio Nava La Salle.

Fotografías con más de 30 años de historia

La muestra reúne instantáneas con más de treinta años de antigüedad aportadas por la ciudadanía. Cada participante ha podido entregar hasta cuatro fotografías, que han sido escaneadas gratuitamente.

Las imágenes recogen momentos históricos de las fiestas, celebraciones populares, actos destacados, personajes vinculados al municipio, edificios representativos y escenas protagonizadas por antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna.

El Maratón Fotográfico Antonio García Rueda acompaña la programación

La programación fotográfica de septiembre se completará con el XVII Maratón Fotográfico 'Antonio García Rueda', una iniciativa que busca implicar a participantes con diferentes niveles de experiencia con la cámara.

El objetivo del maratón es animar a la ciudadanía a fotografiar La Laguna desde una mirada actual, utilizando como escenario sus principales calles y espacios urbanos.

Inscripciones el 5 de septiembre

Las inscripciones para participar en el maratón podrán realizarse el 5 de septiembre. Ese trámite se podrá hacer de forma presencial en la propia exposición 'Zenón el fotógrafo' o por vía telemática a través del correo avcascolaguna@gmail.com, hasta las 12:00 horas.

Ese mismo día se dará a conocer la temática sobre la que deberán girar las fotografías. Las imágenes deberán captarse entre el 5 y el 6 de septiembre, siguiendo las indicaciones de la organización.

Premios para las mejores fotografías

Las composiciones que se presenten al XVII Maratón Fotográfico 'Antonio García Rueda' se expondrán al público en el mismo emplazamiento que la muestra de fotografías antiguas, entre el 10 y el 15 de septiembre.

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El jurado entregará tres premios. La persona clasificada en primer lugar recibirá 200 euros; la segunda, 100 euros; y la tercera, 50 euros. El fallo del concurso y la entrega de premios están previstos para el sábado 12 de septiembre, a las 12.00 horas, en la plaza Hermano Ramón.