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Música

Fiestas del Cristo de La Laguna: Festival Sabandeño con un homenaje especial a la cultura mexicana

La formación ofrecerá este viernes un amplio repertorio bajo el título ‘¡Viva México!’

La presentación del Festival Sabandeño, este jueves.

La presentación del Festival Sabandeño, este jueves. / El Día

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El Día

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La Laguna

Las fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna vivirán este viernes, a partir de las 21:00 horas, una noche dedicada al folclore y la cultura mexicana gracias a la XLVIII edición del Festival Sabandeño. La mítica formación lagunera se subirá al escenario principal de estos festejos para ofrecer a los asistentes un repaso musical por los grandes éxitos de este territorio latinoamericano, junto a las voces de Cristina Ramos, Jorge de León, Besay Pérez y Javier Hernández, como invitados especiales de este año.

El repertorio diseñado para esta velada musical incluirá temas reconocibles como ‘Volver, volver’, ‘El Rey’, ‘El pastor’ o ‘Cielito lindo’ y otros grandes éxitos como ‘Dónde andará ese cariño’, ‘El son de la negra Guadalajara’, ‘La gata bajo la lluvia’, ‘Fue tanto tu cariño’, ‘Por amor’, ‘Paloma querida’, ‘Luz de luna’, ‘La mitad que me faltaba’, ‘Para ti’, ‘Serenata huatesca’, ‘Regálame esta noche’, ‘Amor eterno’, ‘Júrame’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Malagueña salerosa’ o ‘Granada’.

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Relación con Canarias

“En esta ocasión, podremos disfrutar un merecido homenaje a un territorio con una estrecha y dilatada relación con Canarias y España, que se vio reforzada en el siglo XX con el exilio de tantos españoles que huyeron de la guerra civil y de la dictadura”, remarcó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

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