Destrozo en un paseo de Bajamar, en La Laguna: Marianne aguarda una solución

En mitad del paseo desaparece el pavimento y los suministros que debían estar ocultos se encuentran en superficie. La zona de Marianne, en Bajamar, ha permanecido durante todo el verano en un estado impracticable. Se trata de la consecuencia del deterioro que ya presentaba y, sobre todo, de los temporales de mar del pasado invierno, que terminaron de destrozar esta zona con encanto de la costa de La Laguna.

Se podría decir que en varios metros no hay paseo. El mar se lo llevó. Lo que queda es una mezcla de piedras, losas de cemento partidas y tierra. La zanja existente dificulta el paso y obliga a extremar las precauciones a quienes transitan por allí. El problema mayor es la tardanza de las soluciones. Al respecto, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna sostiene que las competencias son de Costas.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Movilidad, Ángel Chinea, explica que durante el pasado año se llevaron a cabo “varias actuaciones menores con medios propios” en aquellos puntos de tránsito que podían entrañar peligro para la ciudadanía. Pero llegaron después unos temporales que afectaron a la costa norte de Tenerife, especialmente la borrasca Therese, y "terminaron por empeorar, y en algunos tramos incluso destruir, el paseo marítimo en la zona de Marianne”.

Destrozos en la costa de Bajamar. / E. D.

Competencias

La principal dificultad para intervenir, según el responsable municipal, reside en las competencias sobre este espacio. “Para afrontar este tipo de intervenciones la administración local debe tener el permiso de Costas”, apunta. Según el edil, el Ayuntamiento ha solicitado la concesión de esta zona y del resto de la costa lagunera, aunque, por el momento, únicamente se le ha concedido el mantenimiento de la piscina de El Arenisco, en la Punta del Hidalgo.

“La actuación que se tenía prevista antes de la borrasca Therese y los diferentes fenómenos meteorológicos del pasado invierno era rellenar los huecos y mejorar el entorno, pero es una obra que Costas debe autorizar”, manifiesta Chinea. “De momento la memoria ya está valorada”, añade.

El responsable municipal también apunta que la falta de titularidad municipal impidió incluir el paseo Marianne entre las zonas afectadas por Therese que podían acogerse a las ayudas previstas para reparar los daños. “Uno de los requisitos que se exigían para poder obtener la subvención del 50% de los costes era que el espacio tenía que ser de titularidad municipal”, puntualiza.

Imagen reciente del paseo Marianne, en la que se pueden ver los desperfectos. / E. D.

Desde 2024

Ya desde 2024, el espacio estaba lejos de su mejor versión. Tal es así que fue abordado en un pleno del Ayuntamiento de La Laguna. En aquella ocasión, la concejala de Turismo, Estefanía Díaz, aseguró que sería rehabilitado dentro del proyecto 'Tenerife y el Mar', impulsado por el Cabildo de Tenerife. La respuesta de Díaz se produjo a raíz de una pregunta por escrito de la entonces concejala de Unidas se Puede Idaira Afonso, relativa a la previsión del grupo de gobierno para acometer la rehabilitación integral.

“El Cabildo de Tenerife, en el marco de su proyecto 'Tenerife y el Mar', contempla la rehabilitación del paseo Marianne, en el pueblo de Bajamar”, afirmó Díaz en aquella sesión. La concejala agregó que, según se había trasladado al Ayuntamiento en una reunión con el consejero de Turismo y representantes municipales, la actuación formaba parte de los proyectos destinados a mejorar las infraestructuras costeras de la Isla.