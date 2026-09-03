Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local

Las fiestas del Cristo de La Laguna ya están plenamente en marcha. El lunes se presentó el cartel y programa de actos y este jueves fue el turno del pregón anunciador. Lo leyó el expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna Pedro López, que realizó un recorrido por la ciudad, su religiosidad, las fiestas de septiembre y algunas vivencias personales. También tuvo cabida una reivindicación del papel de los vecinos en la vida de la ciudad.

López, médico de profesión, sostuvo que la vieja Aguere es “un proyecto colectivo, casi un acto de amor renovado cada día por quienes la habitan”. Y defendió: “Su patrimonio no se conserva solo; se cuida. Y esa diferencia es la que la hace verdaderamente hermosa. Cada vecino que barre el umbral de su puerta en la calle San Agustín, cada comerciante que abre su persiana en la calle Herradores, cada estudiante que cruza la plaza del Adelantado camino a la Universidad, cada trabajador de la limpieza que hace su labor en la avenida de La Trinidad están escribiendo, sin saberlo, un capítulo más de su historia”.

Desde el escenario de la plaza del Cristo, las palabras de López parecían conectar con unos tiempos de crecimiento poblacional desbocado, turistificación e identidades de los pueblos en riesgo. “Ser lagunero, ya sea de nacimiento o de adopción, es asumir una responsabilidad romántica: la de entender que la ciudad no es un decorado que otros mantienen, sino un hogar compartido que solo mejora si todos ponemos algo de nosotros”, manifestó. “La convivencia, el respeto por lo antiguo sin renunciar a lo nuevo, el orgullo tranquilo de caminar por la primera ciudad no fortificada de Canarias… son responsabilidad de cada uno de sus ciudadanos”, añadió.

Vida cotidiana

El pregonero tuvo palabras para el Cristo de La Laguna, del que destacó que, “más allá de su valor artístico”, funciona “como un punto de referencia emocional y espiritual para toda la ciudad”. También puso de relieve que durante generaciones “esta imagen ha acompañado, de alguna manera, la vida cotidiana de los laguneros, sus alegrías, sus penas, sus silencios. Ante él han rezado abuelos, padres e hijos; a sus pies se han dejado promesas y lágrimas que ya nadie recuerda con exactitud, pero que siguen ahí, formando parte del aire de la ciudad”, porque, aseguró, “el Cristo no es solo una talla venerada; es memoria”.

Asimismo, se acordó de “tanta gente de barrios humildes de nuestra ciudad que, durante todo el año, guarda en su armario un único traje negro, tal vez oliendo a naftalina, pero cuidado con esmero, esperando solo a septiembre para salir a la calle, acompañando a la imagen del Cristo de la que es tan devota”. Y agregó: “Gente que quizás no tenga mucho más, pero que reserva ese traje para el Cristo como quien guarda lo mejor de sí mismo para lo que de verdad le importa”.

También hizo referencia Pedro López a la visita del papa León XIV a La Laguna, de la que fue coordinador del voluntariado. “La presencia del Papa en una ciudad profundamente marcada por la fe, la tradición y la devoción al Santísimo Cristo ha supuesto un encuentro entre la Iglesia universal y una comunidad que ha conservado durante siglos una identidad cristiana muy arraigada”, planteó.