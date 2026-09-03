Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: "Le estamos dando la vuelta a la situación del campo"

Habla Adolfo Díaz. Lo hace el presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, pero también el profesional del sector primario que trabaja la tierra en la zona de El Riego, poco antes del desvío hacia el Club Náutico de Bajamar, en La Laguna. Lleva toda la vida dedicada al campo y se expresa entre el apego al agro local, el realismo de quien observa un sector con problemas y la esperanza en un futuro mejor marcado por la agroecología y el reconocimiento que el consumidor parece estar depositando cada vez más en los productos de kilómetro cero.

¿Cómo surge el Mercadillo del Agricultor de Tejina?

Surge de la inquietud de varias personas de Tejina que llevan 15 o 20 años luchando por conseguir el MAN (Mercado Agrario del Nordeste), un edificio donde puedan congregarse los agricultores y vender directamente sus producciones. También nace de la necesidad de que Tejina, una zona agrícola, tenga un mercadillo. Actualmente lo hacemos en El Ramal, donde nos montan unas carpas. Hay seis o siete puestos y funciona los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

¿Cuál era el objetivo principal cuando se puso en marcha?

Se buscaba reunir a los agricultores de la zona y ofrecer productos de kilómetro cero y de buena calidad. También se quería contar con asesoramiento, seguir una trazabilidad, llevar un pequeño libro de campo y todo lo relacionado con una producción responsable.

¿Qué productos se pueden encontrar allí actualmente?

Ofertamos de todo: hortalizas, aguacates, frutas de temporada... También hay quesos curados, semicurados y tiernos; miel de Canarias, y próximamente se incorporarán infusiones. En cuanto a las hortalizas, ofrecemos prácticamente todo lo que permita la temporada. Lo que más pide la gente son papas y batatas, porque esta es una zona muy buena para esos productos. También calabazas, calabacines, bubangos, piñas de millo y productos del día a día. En verano tenemos sandía, melón y otras frutas de temporada.

¿Qué supone el Mercadillo para los agricultores?

Intentamos evitar al intermediario y ofrecer directamente nuestro producto. Queremos que la gente conozca lo que producimos, cómo lo hacemos y el sabor que tiene lo que estamos ofreciendo.

Adolfo Díaz, en la finca. / Andrés Gutiérrez

¿Usted lleva toda la vida dedicado al campo?

Sí. Mis abuelos eran agricultores, creo que incluso mis bisabuelos. Mi padre también fue agricultor. Cultivo papaya, brócoli, millo y, según la temporada, lechuga, cebolla, ajo, puerro... De todo lo que puedo. Como pertenecemos al Mercadillo y estamos luchando por él, intento tener variedad, como mínimo diez o quince productos diferentes. A lo mejor yo llevo diez y otro compañero lleva otros diez y entre los dos ofrecemos 20 o 30.

¿Cómo describiría la situación de la agricultura en Tejina y en la comarca Nordeste?

Veo un cambio. Creo que se está valorando el campo y que le estamos dando la vuelta. Hace cinco, seis o siete años se estaba muriendo y, de hecho, todavía se sigue muriendo. Pero ahora se ven iniciativas y estamos haciendo un poco de agricultura ecológica y siendo más conscientes de la tierra. Se trata de conseguir una buena tierra para obtener un buen producto, respetarla y restaurarla. Hace 20 años todo era pura química. Esas sustancias destruyeron la tierra, pero ahora existe otra conciencia y estamos regenerándola a base de estiércol natural, astilla, producto verde e incorporando diferentes elementos.

¿Cuáles son hoy las principales dificultades de los agricultores?

Necesitamos más apoyo. Si hablamos de los jóvenes, el que quiera iniciarse tiene ahora mismo las puertas del campo abiertas y hay ayudas muy interesantes. Los que llevamos toda la vida estamos más limitados. Nos gustaría recibir ayudas que aporten, por ejemplo, más estiércol o algún medio para incorporarlo a la tierra sin que resulte tan costoso. Muchas ayudas están establecidas para determinadas edades, principalmente entre los 20 y los 30 años. Pero… ¿qué pasa después de los 30? ¿Qué pasa a los 50 o a los 60? Nosotros amamos la tierra, llevamos toda la vida en ella y queremos que esto no desaparezca.

¿Los jóvenes se están animando a dedicarse a la agricultura o su incursión es más bien pasajera?

Sí, creo que están motivados. Hay grupos de jóvenes que están funcionando, cultivando muy bien y con mucha ilusión. Ahora hay cursos muy buenos de agricultura ecológica que te ponen las cosas claras y te ayudan. Incluso pueden contar con un perito o un ingeniero agrícola para hacer un estudio del terreno o una simulación de rotación de cultivos. Nosotros hemos aprendido todo a base de cintura y de echarle horas.

¿Cree que ha mejorado la imagen social del campo en los últimos años?

Sí. Se está valorando más el producto de kilómetro cero, un producto bueno y de calidad. Pienso que esa conciencia está creciendo. Llevamos alrededor de siete u ocho años en los que está cambiando la mentalidad de la gente que viene al Mercadillo a comprar los productos que ofrecemos. Valoran el esfuerzo. Nosotros ponemos nuestros precios y los clientes vienen y dicen: «Ponme cuatro de estos, tres de estos y diez kilos de esto otro». No están mirando tanto el precio como el producto.