Lo mejor del son cubano llega a La Laguna de la mano del Septeto Santiaguero
‘Y sigo pa’lante tour’ ofrecerá este sábado un viaje por los treinta años de trayectoria de la banda
El popular grupo de música tradicional cubana Septeto Santiaguero llega al Teatro Leal de La Laguna con ‘Y sigo pa'lante tour’, un espectáculo en directo en el que repasará tanto lo mejor del son cubano como los temas más representativos de su amplia trayectoria. La cita tiene lugar este sábado, 5 de septiembre, a las 20:00 horas.
Con más de treinta años sobre los escenarios, el grupo se ha consolidado como uno de los mayores exponentes de la música tradicional de Cuba a nivel internacional. Conocidos por rescatar canciones antiguas y renovar los sonidos clásicos del son, la guaracha, el bolero o el changüí a través de fórmulas contemporáneas, han logrado ganar aficionados dentro de una audiencia más juvenil.
Su energía, autenticidad y respeto por la música de raíz ha conquistado tanto escenarios de todo el mundo como a la crítica, quien le ha otorgado dos Latin Grammy a Mejor Álbum Tropical Tradicional, en 2015 y 2018 por ‘No quiero llanto’ y ‘A mí qué’, respectivamente. Además, cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Rubén Blades, José Alberto ‘El Canario’, Gilberto Santa Rosa y Oscar D'León, entre otros.
Tras un primer concierto en La Laguna en diciembre de 2025, el Septeto Santiaguero volverá a ofrecer al público un espectáculo festivo cargado de ritmo con ‘Y sigo pa'lante tour’, una propuesta que resume el espíritu de la agrupación y su interés por dar continuidad a la música tradicional cubana.
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