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La Laguna perfila el dispositivo de seguridad para las Fiestas del Cristo 2026

El dispositivo de seguridad se centrará en los actos más multitudinarios como conciertos gratuitos, el Megaverbenazo y la jornada principal del 14 de septiembre

La Laguna ultima el dispositivo de seguridad previsto para las Fiestas del Cristo 2026

La Laguna ultima el dispositivo de seguridad previsto para las Fiestas del Cristo 2026 / Ayuntamiento de La Laguna

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha perfilado el dispositivo de seguridad que se desplegará durante las Fiestas del Cristo 2026, una de las celebraciones más concurridas del municipio. La planificación se centrará en los actos populares y religiosos con mayor previsión de público, entre ellos los conciertos gratuitos, el Megaverbenazo del Cristo y la jornada principal del 14 de septiembre.

La reunión de coordinación se celebró este martes, 1 de septiembre, en la antesala del Salón de Plenos del Ayuntamiento. El encuentro estuvo presidido por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y contó con la participación de diferentes áreas municipales y de los cuerpos y entidades que intervendrán durante las fiestas.

Entre los asistentes estuvieron representantes de la Policía Local de La Laguna, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional, el Mando Militar de Canarias y la Esclavitud del Cristo, además de los concejales Dailos González, responsable de Fiestas, y Carla Cabrera, edil de Presidencia.

Atención especial a los actos más multitudinarios

El dispositivo prestará especial atención a las citas que pueden concentrar a más personas en el entorno de la plaza del Cristo y en otros puntos del casco lagunero. Entre ellas figuran los conciertos gratuitos de Antonio Orozco, previsto para el 5 de septiembre, y Luz Casal, programado para el 18 de septiembre.

También se incluye dentro de los actos de mayor afluencia el Megaverbenazo del Cristo, que se celebrará el 12 de septiembre, así como la jornada del 14 de septiembre, la fecha central de las fiestas.

Ese día están previstos el desfile militar por la mañana y los tradicionales fuegos del risco, anunciados para las 23.00 horas.

Coordinación entre cuerpos de seguridad y áreas municipales

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, agradeció la implicación de los cuerpos de seguridad y de todos los equipos que participan en la organización de los festejos. El regidor destacó que el desarrollo de las fiestas con normalidad depende del trabajo conjunto de un dispositivo amplio, formado por cientos de personas.

La reunión permitió revisar las necesidades de seguridad, movilidad y control en los actos con mayor presencia de público. También se analizaron las medidas necesarias para compatibilizar la celebración de los eventos con la actividad diaria de la ciudad y los desplazamientos de residentes y visitantes.

Un Punto Violeta en la plaza del Cristo

El concejal de Fiestas, Dailos González, que también tiene responsabilidades en materia de Igualdad y Mujer, avanzó que el Consistorio volverá a instalar un Punto Violeta en la plaza del Cristo durante los días de mayor afluencia.

Este espacio estará destinado a ofrecer información, orientación y asesoramiento a mujeres que puedan encontrarse en una situación de acoso o agresión machista. También se atenderá a familiares o personas allegadas que conozcan casos de posibles víctimas de violencia de género y necesiten apoyo.

Refuerzo policial especializado

El Punto Violeta contará además con la presencia de agentes de la unidad de seguimiento y atención a víctimas de violencia de género de la Policía Local de La Laguna.

La instalación de este recurso busca reforzar la prevención y facilitar una atención inmediata en una zona que concentrará buena parte de la actividad festiva durante los días principales del programa.

Cortes de tráfico y desvíos durante las fiestas

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue la movilidad. El Ayuntamiento prevé aplicar cortes y desvíos de tráfico durante determinados actos en la vía pública, como desfiles, procesiones y otros eventos festivos y religiosos.

Estas restricciones se comunicarán a la población a través de los distintos bandos municipales y de los canales oficiales del Consistorio.

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La recomendación municipal es consultar con antelación los avisos oficiales, planificar los desplazamientos y seguir las indicaciones de los agentes durante los días de mayor actividad en el entorno del casco lagunero.

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