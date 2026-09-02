La Laguna pone a punto los centros ciudadanos del entorno de La Cuesta

El Ayuntamiento de La Laguna ya tiene en marcha los trabajos de mejora de los cinco centros ciudadanos del entorno de La Cuesta para garantizar su accesibilidad universal y adaptarlos a la normativa actual en esta materia. El coste de estas actuaciones asciende a 97.145 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses, aproximadamente.

En el caso del Centro Ciudadano de La Candelaria se ha previsto una reforma integral de los baños para hacerlos aptos para personas con movilidad reducida. En el de Finca España se ampliará la rampa de entrada directa al salón de actos desde el exterior del recinto. También se instalará una plataforma salvaescaleras de movimiento vertical en el interior, se ejecutará un nuevo almacén en la zona de la cocina y se reformará el aseo con inodoros y accesorios adaptados, además de un punto de llamada de asistencia.

Princesa Yballa

En Princesa Yballa se ha proyectado también la creación de una rampa de salida directa al exterior desde el salón de actos, la colocación de zócalos en las barandillas de las plataformas de acceso y otras labores relacionadas con los servicios. Se habilitarán nuevos rótulos, puntos de llamada de asistencia e inodoros con mayor capacidad de movimiento para el giro de sillas de ruedas y otros dispositivos. También habrá actuaciones en los centros ciudadanos de la plaza del Tranvía y Vistamar.