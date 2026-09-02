Guía para no perderse ninguno de los actos de las Fiestas del Cristo en La Laguna: todas las fechas y horarios

La Laguna última los detalles para celebrar el próximo 14 de septiembre el día de su patrón y ya ha anunciado el programa de actos alrededor de las Fiestas del Santísimo Cristo. La actividad arranca este jueves 3 de septiembre e incluye actos religiosos, culturales y deportivos.

Entre los principales alicientes de los actos se encuentran los conciertos de Luz Casal y Antonio Orozco, además de la celebración de la procesión el propio 14 de septiembre y el tradicional despliegue de fuegos artificiales.

El variado programa se desarrollará hasta el próximo 26 de septiembre e incluye actividades para todas las edades, desde fiestas infantiles a batallas de gallos o tardeo salsero.

Jueves 3 de septiembre

20:30 horas

En la Plaza del Cristo de La Laguna, Pregón de las Fiestas a cargo de Pedro Arturo López Cabrera, expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna. Tras la lectura del pregón se celebrará un concierto bajo el título 'Canarias sinfónica' compuesto por Juan Carlos Marín como homenaje a la música popular del Archipiélago.

Viernes 4 de septiembre

21:00 horas

XLVIII Festival Sabandeño, en la Plaza del Cristo, bajo el título “¡Viva México!”, con la participación especial de Cristina Ramos y Jorge de León

Sábado 5 de septiembre

08:00 horas

En el Anexo Francisco Peraza, celebración del IX Torneo de Fútbol Veteranos Santísimo Cristo de La Laguna.

11:00 horas

El Orfeón La Paz acoge el XXIV Torneo regional de Dominó Ciudad de La Laguna.

17:00 horas

XLV Carrera Popular del Cristo, con salida y meta en la Plaza del Cristo.

21:00 horas

Concierto de Antonio Orozco, dentro de su tour 'La gira de tu vida'.

23:00 horas

Verbena con Pepe Benavente y la Orquesta Maquinaria Band

Presentación de las Fiestas del Cristo de La Laguna / Arturo Jiménez

Domingo 6 de septiembre

10:00 horas

En la Plaza del Cristo, se celebra el 1º Domingo de Feria Infantil con atracciones hinchables, juegos, diversión, música y baile.

12:00 horas

Espectáculo familiar: tributo a la película “Encanto”, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel Jaubert”.

21:00 horas

Noche de humor con Darío López, Abubukaka y Kike Pérez celebrando “60 años entre los 3”, 20 años de carrera profesional en la comedia de Canarias.

Lunes 7 de septiembre

17:30 horas

Festival de Mayores con las actuaciones de Shaila Dúrcal y la popular banda de rumba catalana Los Manolos, además del humor del Trío Zapatista.

Martes 8 de septiembre

10:00 horas

En la Plaza del Cristo, IV Verbena Inclusiva con másterclass de bailes latinos accesibles y lengua de signos a cargo de la compañía DanSign. Además, contará con la actuación del Dúo La Fiesta

20:30 horas

Noche de cine al aire libre con la proyección de la película 'Lilo y Stich' en su versión de imagen real estrenada el pasado año.

Miércoles 9 de septiembre

11:00 horas

En el Real Santuario se desarrollará la Solemne Celebración Eucarística y la posterior Ceremonia del Descendimiento.

18:30 horas

Procesión del traslado de la Imagen del Santísimo Cristo hasta la Santa Iglesia Catedral.

Jueves 10 de septiembre

21:00 horas

Grabación del programa 'En Otra Clave' en la Plaza del Cristo.

Viernes 11 de septiembre

21:00 horas

Concierto al Cristo de La Laguna de Los Cantadores, con la colaboración especial de Pitingo y Lucrecia.

Sábado 12 de septiembre

11:00 horas

Luchada Institucional Fiestas del Cristo 2026

Fiestas del Cristo 2026 En el Camino Largo y Avenida de La Universidad, inauguración de 'La artesanía en las Fiestas del Cristo', una muestra de oficios y productos artesanos que se desarrollará todo el fin de semana.

16:00 horas

Tardeo Salsero con la participación de Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moise González y su orquesta.

19:00 horas

XIX Pasacalle de Tunas Universitarias en las calles del casco histórico de la ciudad.

22:00 horas

Megaverbenazo del Cristo con Armonía Show, Ledes Díaz, Grupo Bomba y Victoria Escudero 'La Leona'.

Descendimiento del Cristo de La Laguna /

Domingo 13 de septiembre

10:00 horas

En la Plaza del Cristo. 2º Domingo de Feria Infantil con juegos, hinchables, animación y encuentros especiales llenarán la jornada de aventuras y sorpresas para los más pequeños.

12:00 horas

Espectáculo familiar a cargo de la compañía Habemus Teatro con el musical 'Las historias del genio'

20:00 horas

Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego desde la Plaza de la Concepción hasta la Plaza del Cristo.

21:00 horas

Noche de las tradiciones, con el reconocimiento a la desaparecida Agrupación Folklórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parrandas por su contribución al folklore musical de Canarias. Actuarán Taburiente y Domingo Rodríguez 'El Colorado'.

00:00 horas

Fuegos de la Víspera.

Lunes 14 de septiembre

07:00 horas

Repiques a Gloria en los campanarios de los templos de la ciudad.

10:00 horas

Procesión Cívico Militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral.

10:45 horas

En la Plaza de la Catedral, Recibimiento de la representación oficial de Felipe VI, Rey de España, a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. A continuación, celebración de la Eucaristía y Procesión del Retorno del Santísimo Cristo al Real Santuario.

19:00 horas

Celebración eucarística en el Atrio del Real Santuario cantada por el grupo Achamán y posterior procesión de la imagen por las principales calles de la ciudad.

23:00 horas

Fuegos del Risco

Martes 15 de septiembre

20:30 horas

Noche de cine al aire libre con la proyección de la película Jurassic World: Rebirth.

Miércoles 16 de septiembre

21:00 horas

Actuación del Ballet de Lenita Lindell con el espectáculo 'Fuego Cruzado'

Jueves 17 de septiembre

21:00 horas

Opening ULL. Fiesta de Bienvenida Universitaria con la A con las actuaciones de: Qubas, Rodrigo Fénix, Dj Nicky González, Ptazeta y Juacko Dj

Viernes 18 de septiembre

17:00 horas

La Plaza de la Junta Suprema acoge hasta las nueve de la noche 'El Cristo Urbano', jornada dedicada a la cultura underground con batallas de gallos, skate, calistenia o parkour, entre otras.

20:00 horas

XXXVI I Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna entre el CV Aguere y el CV Haris en el Pabellón Juan Ríos Tejera.

entre el CV Aguere y el CV Haris en el Pabellón Juan Ríos Tejera. La Sala Aguere Cultura acoge el V Cristo Rock 2026 con las actuaciones de Heisemberg, Gun Podwer, Overture y Xebeche.

21:00 horas

Concierto de Luz Casal dentro de su gira 'Me voy a permitir'

Sábado 19 de septiembre

17:00 horas

XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna entre el CV Haris y el CV Cuesta Piedra en el Pabellón Juan Ríos Tejera.

18:00 horas

En la Plaza de la Concepción, celebración de La Noche del Patrimonio con Monumenta Perfomance: Cuerpo, Memoria y Patrimonio, un proyecto artístico inspirado en el universo escultórico de la artista Yapci Ramos y en los imaginarios que atraviesan su obra “Monumenta”.

20:30 horas

Festival Siroco con las actuaciones de León Benavente, Victorias, Cervatanas, Los Blosy y Belinda.

Domingo 20 de septiembre

10:00 horas

3º Domingo de Feria Infantil con atracciones, talleres, personajes y un espectáculo familiar con Güicho y La Banda.

11:00 horas

En la Casa del Ganadero, Final del XXXVIII Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural 'Trofeo Gobierno de Canarias'.

12:00 horas

XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna entre el CV Cuesta Piedra y el CV Haris en el Pabellón Juan Ríos Tejera.

En la Plaza de la Catedral, XIX Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna.

17:00 horas

XI Festival Achamán con la actuación de Los Gofiones como grupo invitado.

Lunes 21 de septiembre: Octava del Cristo

20:00 horas

Celebración Eucarística y Procesión de la Octava con la imagen del Santísimo Cristo.

23:00 horas

Fuegos de la Octava y clausura de las fiestas.

Sábado 26 de septiembre

20:00 horas

XVIII Velada del Cristo de Boxeo San Cristóbal de La Laguna en el Pabellón Esteban Afonso Rodríguez.