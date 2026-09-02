Guía para no perderse ninguno de los actos de las Fiestas del Cristo en La Laguna: todas las fechas y horarios
El programa incluye actividades religiosas, culturales, deportivas y de ocio
La Laguna última los detalles para celebrar el próximo 14 de septiembre el día de su patrón y ya ha anunciado el programa de actos alrededor de las Fiestas del Santísimo Cristo. La actividad arranca este jueves 3 de septiembre e incluye actos religiosos, culturales y deportivos.
Entre los principales alicientes de los actos se encuentran los conciertos de Luz Casal y Antonio Orozco, además de la celebración de la procesión el propio 14 de septiembre y el tradicional despliegue de fuegos artificiales.
El variado programa se desarrollará hasta el próximo 26 de septiembre e incluye actividades para todas las edades, desde fiestas infantiles a batallas de gallos o tardeo salsero.
Jueves 3 de septiembre
20:30 horas
- En la Plaza del Cristo de La Laguna, Pregón de las Fiestas a cargo de Pedro Arturo López Cabrera, expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna. Tras la lectura del pregón se celebrará un concierto bajo el título 'Canarias sinfónica' compuesto por Juan Carlos Marín como homenaje a la música popular del Archipiélago.
Viernes 4 de septiembre
21:00 horas
- XLVIII Festival Sabandeño, en la Plaza del Cristo, bajo el título “¡Viva México!”, con la participación especial de Cristina Ramos y Jorge de León
Sábado 5 de septiembre
08:00 horas
- En el Anexo Francisco Peraza, celebración del IX Torneo de Fútbol Veteranos Santísimo Cristo de La Laguna.
11:00 horas
- El Orfeón La Paz acoge el XXIV Torneo regional de Dominó Ciudad de La Laguna.
17:00 horas
- XLV Carrera Popular del Cristo, con salida y meta en la Plaza del Cristo.
21:00 horas
- Concierto de Antonio Orozco, dentro de su tour 'La gira de tu vida'.
23:00 horas
- Verbena con Pepe Benavente y la Orquesta Maquinaria Band
Domingo 6 de septiembre
10:00 horas
- En la Plaza del Cristo, se celebra el 1º Domingo de Feria Infantil con atracciones hinchables, juegos, diversión, música y baile.
12:00 horas
- Espectáculo familiar: tributo a la película “Encanto”, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel Jaubert”.
21:00 horas
- Noche de humor con Darío López, Abubukaka y Kike Pérez celebrando “60 años entre los 3”, 20 años de carrera profesional en la comedia de Canarias.
Lunes 7 de septiembre
17:30 horas
- Festival de Mayores con las actuaciones de Shaila Dúrcal y la popular banda de rumba catalana Los Manolos, además del humor del Trío Zapatista.
Martes 8 de septiembre
10:00 horas
- En la Plaza del Cristo, IV Verbena Inclusiva con másterclass de bailes latinos accesibles y lengua de signos a cargo de la compañía DanSign. Además, contará con la actuación del Dúo La Fiesta
20:30 horas
- Noche de cine al aire libre con la proyección de la película 'Lilo y Stich' en su versión de imagen real estrenada el pasado año.
Miércoles 9 de septiembre
11:00 horas
- En el Real Santuario se desarrollará la Solemne Celebración Eucarística y la posterior Ceremonia del Descendimiento.
18:30 horas
- Procesión del traslado de la Imagen del Santísimo Cristo hasta la Santa Iglesia Catedral.
Jueves 10 de septiembre
21:00 horas
- Grabación del programa 'En Otra Clave' en la Plaza del Cristo.
Viernes 11 de septiembre
21:00 horas
- Concierto al Cristo de La Laguna de Los Cantadores, con la colaboración especial de Pitingo y Lucrecia.
Sábado 12 de septiembre
11:00 horas
- Luchada Institucional Fiestas del Cristo 2026
- En el Camino Largo y Avenida de La Universidad, inauguración de 'La artesanía en las Fiestas del Cristo', una muestra de oficios y productos artesanos que se desarrollará todo el fin de semana.
16:00 horas
- Tardeo Salsero con la participación de Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moise González y su orquesta.
19:00 horas
- XIX Pasacalle de Tunas Universitarias en las calles del casco histórico de la ciudad.
22:00 horas
- Megaverbenazo del Cristo con Armonía Show, Ledes Díaz, Grupo Bomba y Victoria Escudero 'La Leona'.
Domingo 13 de septiembre
10:00 horas
- En la Plaza del Cristo. 2º Domingo de Feria Infantil con juegos, hinchables, animación y encuentros especiales llenarán la jornada de aventuras y sorpresas para los más pequeños.
12:00 horas
- Espectáculo familiar a cargo de la compañía Habemus Teatro con el musical 'Las historias del genio'
20:00 horas
- Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego desde la Plaza de la Concepción hasta la Plaza del Cristo.
21:00 horas
- Noche de las tradiciones, con el reconocimiento a la desaparecida Agrupación Folklórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parrandas por su contribución al folklore musical de Canarias. Actuarán Taburiente y Domingo Rodríguez 'El Colorado'.
00:00 horas
- Fuegos de la Víspera.
Lunes 14 de septiembre
07:00 horas
- Repiques a Gloria en los campanarios de los templos de la ciudad.
10:00 horas
- Procesión Cívico Militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral.
10:45 horas
- En la Plaza de la Catedral, Recibimiento de la representación oficial de Felipe VI, Rey de España, a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. A continuación, celebración de la Eucaristía y Procesión del Retorno del Santísimo Cristo al Real Santuario.
19:00 horas
- Celebración eucarística en el Atrio del Real Santuario cantada por el grupo Achamán y posterior procesión de la imagen por las principales calles de la ciudad.
23:00 horas
- Fuegos del Risco
Martes 15 de septiembre
20:30 horas
- Noche de cine al aire libre con la proyección de la película Jurassic World: Rebirth.
Miércoles 16 de septiembre
21:00 horas
- Actuación del Ballet de Lenita Lindell con el espectáculo 'Fuego Cruzado'
Jueves 17 de septiembre
21:00 horas
- Opening ULL. Fiesta de Bienvenida Universitaria con la A con las actuaciones de: Qubas, Rodrigo Fénix, Dj Nicky González, Ptazeta y Juacko Dj
Viernes 18 de septiembre
17:00 horas
- La Plaza de la Junta Suprema acoge hasta las nueve de la noche 'El Cristo Urbano', jornada dedicada a la cultura underground con batallas de gallos, skate, calistenia o parkour, entre otras.
20:00 horas
- XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna entre el CV Aguere y el CV Haris en el Pabellón Juan Ríos Tejera.
- La Sala Aguere Cultura acoge el V Cristo Rock 2026 con las actuaciones de Heisemberg, Gun Podwer, Overture y Xebeche.
21:00 horas
- Concierto de Luz Casal dentro de su gira 'Me voy a permitir'
Sábado 19 de septiembre
17:00 horas
- XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna entre el CV Haris y el CV Cuesta Piedra en el Pabellón Juan Ríos Tejera.
18:00 horas
- En la Plaza de la Concepción, celebración de La Noche del Patrimonio con Monumenta Perfomance: Cuerpo, Memoria y Patrimonio, un proyecto artístico inspirado en el universo escultórico de la artista Yapci Ramos y en los imaginarios que atraviesan su obra “Monumenta”.
20:30 horas
- Festival Siroco con las actuaciones de León Benavente, Victorias, Cervatanas, Los Blosy y Belinda.
Domingo 20 de septiembre
10:00 horas
- 3º Domingo de Feria Infantil con atracciones, talleres, personajes y un espectáculo familiar con Güicho y La Banda.
11:00 horas
- En la Casa del Ganadero, Final del XXXVIII Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural 'Trofeo Gobierno de Canarias'.
12:00 horas
- XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna entre el CV Cuesta Piedra y el CV Haris en el Pabellón Juan Ríos Tejera.
- En la Plaza de la Catedral, XIX Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna.
17:00 horas
- XI Festival Achamán con la actuación de Los Gofiones como grupo invitado.
Lunes 21 de septiembre: Octava del Cristo
20:00 horas
- Celebración Eucarística y Procesión de la Octava con la imagen del Santísimo Cristo.
23:00 horas
- Fuegos de la Octava y clausura de las fiestas.
Sábado 26 de septiembre
20:00 horas
XVIII Velada del Cristo de Boxeo San Cristóbal de La Laguna en el Pabellón Esteban Afonso Rodríguez.
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