LAS MANTECAS
Comercio, gastronomía y ocio familiar en la Feria de Saldos de Las Mantecas, en La Laguna
La cita se celebrará el sábado de 11:00 a 19:30 horas con 15 estands comerciales, ‘food trucks’ y actividades
El parque de Las Mantecas acogerá este sábado la Feria de Saldos. Se trata de una jornada que reunirá comercio, gastronomía y ocio familiar con el objetivo de acercar la oferta de los establecimientos de La Cuesta a la ciudadanía y favorecer la actividad comercial de la zona.
La iniciativa se desarrollará entre las 11:00 y las 19:30 horas y contará con 15 estands comerciales, además de ‘food trucks’ y diferentes espacios destinados a las actividades infantiles, la animación y el descanso. La propuesta busca ofrecer oportunidades de compra a buenos precios y, al mismo tiempo, convertir el parque en un punto de encuentro para disfrutar durante toda la jornada.
Dinamización
“Desde el área de Comercio apoyamos este tipo de iniciativas porque nos permiten dinamizar las distintas zonas comerciales del municipio y acercar a la ciudadanía la enorme variedad que ofrece nuestro tejido empresarial”, expresa la concejala de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz. “Queremos seguir estando al lado de nuestros pequeños y medianos comercios y contribuir a generar actividad en nuestros pueblos y barrios”, indica, antes de añadir que “esta feria supone una buena oportunidad para adquirir productos a precios atractivos”.
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