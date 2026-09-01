Solución para las cafeterías de los parques de La Constitución y La Vega, en La Laguna, tras diez años en ‘stand by’

Diez años después, las cafeterías de los parques de La Constitución y La Vega, en La Laguna, atisban una solución. El Ayuntamiento de La Laguna anunció este martes que está llevando a cabo diferentes trabajos de acondicionamiento en estos dos espacios para su reapertura. Se trata de un problema que se remonta a 2016, cuando estos recintos echaron el cierre y entraron en un progresivo proceso de deterioro.

Una de las últimas novedades sobre estas instalaciones se produjo en el verano de 2024, cuando el consistorio lagunero apuntó, tras varios intentos fallidos, que se iba a realizar otra licitación. Aquella decisión supuso un giro parcial sobre un anterior anuncio de que cabía la posibilidad de destinarlas a otros usos. Pero tampoco prosperó.

“Nuestro objetivo siempre ha sido recuperar estos espacios y devolverlos a los vecinos. La Vega y La Constitución son dos parques muy vinculados a la vida de La Laguna, lugares de encuentro para familias, mayores, jóvenes y personas que los utilizan diariamente, y queremos que sus cafeterías vuelvan a formar parte de esa vida”, expresa el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández.

Búsqueda de una fórmula

El edil manifiesta que el área “lleva tiempo buscando una fórmula que permita hacer viable su reapertura después de que las distintas alternativas planteadas durante los últimos años no llegaran a materializarse”. Y añade: “No se trata simplemente de abrir dos cafeterías. Queremos encontrar un modelo que permita recuperar un servicio demandado y que, al mismo tiempo, tenga un retorno social”.

Según los datos aportados este martes, la intención municipal es que la futura explotación pueda desarrollarse a través de una entidad o empresa especializada en generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad, con lo que se busca favorecer su incorporación al mercado laboral y ofrecer puestos de trabajo adaptados a sus necesidades.

“Tenemos la oportunidad de recuperar dos espacios que llevan más de una década cerrados y hacerlo, además, desde una perspectiva inclusiva”, destaca Hernández. “Queremos que vuelvan a convertirse en puntos de encuentro dentro de los parques y que detrás de ese servicio exista también una oportunidad para personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral”, sostiene.

Proyectos sociales

En marzo del pasado año, Unidas se Puede planteó en un comunicado que venía proponiendo desde su cierre la reapertura de estos recintos a través de la empresa pública Muvisa, vinculándolos con proyectos de inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad, como ocurre con los aparcamientos gestionados por esta entidad.

«Con ello se recuperarían estos espacios, ofreciendo de nuevo un servicio necesario para la ciudadanía y, al mismo tiempo, el Ayuntamiento estaría favoreciendo la contratación de personas con discapacidad, un sector poblacional muchas veces olvidado en los programas de inserción», señalaba la coalición de izquierdas. Ahora, precisamente, el proyecto parece avanzar en esa dirección.