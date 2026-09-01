Comienzan las obras para impermeabilizar la plaza de El Ortigal, en La Laguna

Mejoras en la plaza de El Ortigal. La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna inicia los trabajos para la impermeabilización del espacio. La actuación cuenta con un presupuesto de 42.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, indica que la actuación pretende solucionar los problemas que está generando el deterioro del actual pavimento, lo que está provocando filtraciones y goteras en las instalaciones del Centro Ciudadano El Ortigal I, ubicado en el camino Santa Ana, bajo la plaza.

Instalaciones municipales

“Estas son unas instalaciones municipales muy frecuentadas por los vecinos de El Ortigal, que nos han demandado poner solución a estas filtraciones que suponen un riesgo para la salud y para la propia seguridad del inmueble y que se ha visto agravado por el año lluvioso que hemos tenido, en una zona del municipio que de por sí ya es muy húmeda”, comenta Chinea, quien explica que el área ha apostado por “aprovechar las mejores condiciones climatológicas de los meses de verano”.

Los trabajos conllevan la demolición del actual pavimento y la capa de impermeabilización que ya no resulta efectiva, así como de la pendiente existente entre los dos niveles de la plaza, que será rehecha. Posteriormente se aplicará una nueva capa impermeabilizante y pavimento continuo de hormigón similar al actual. Por último, se llevará a cabo el enfoscado perimetral de la zona, pintado, y la colocación de barandillas y remates diversos.