La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades

La Laguna inicia este martes a las 12:00 horas la quinta edición de los Bonos Fomento al Comercio Local. Cada bono tendrá un valor de 20 euros, de los que la ciudadanía abonará 10 y el Ayuntamiento aportará los 10 restantes, lo que supone un descuento directo del 50%. La cuantía municipal asciende a 700.000 euros y cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos, asociados a su DNI o pasaporte.

Ahora bien, los responsables de la iniciativa avisan: ya ha habido sanciones y las habrá de nuevo si se detectan irregularidades. En concreto, en varias de las últimas ediciones ocurrió que consumidores denunciaron públicamente que, al acudir a comercios a la hora de inicio de la campaña, les dijeron que ya ese establecimiento había llegado al tope de bonos que se podían canjear allí o que los tenían reservados. Bajo esas respuestas pueden existir fraudes de distinta entidad.

Tope de 5.000 euros por comercio

El máximo en esta ocasión será de 5.000 euros en cada uno de los 283 establecimientos participantes. Son menos de los 326 del pasado año. El Ayuntamiento de La Laguna precisa que la acción pondrá en circulación 70.000 bonos y que permitirá movilizar 1,4 millones de euros. Está desarrollada por el área de Comercio en colaboración con Fauca y La Laguna Zona Comercial.

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que la iniciativa “permite ofrecer un incentivo importante a las familias y, al mismo tiempo, generar actividad en nuestros establecimientos”. Mientras que el presidente de Fauca, Abbas Moujir, señala que “los Bonos Fomento se han consolidado como una herramienta muy útil para generar actividad en el comercio local”, el máximo responsable de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, subraya que “los bonos permiten que muchas personas descubran establecimientos y conozcan la variedad de productos y servicios que ofrece La Laguna”.