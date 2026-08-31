Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con Antonio Orozco como actuación estelar

Las fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna calientan motores. Este jueves darán comienzo con el pregón (plaza del Cristo, 20:30 horas) unos festejos que en esta edición tienen al cantante Antonio Orozco como actuación más destacada. El barcelonés se subirá al escenario este sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas con entrada libre.

El programa y cartel de los festejos mayores de la ciudad fueron presentados este lunes en la plaza de la Catedral. Su pregonero será el expresidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna, Pedro López. El mismo día del pregón, este jueves, tendrá también lugar un concierto sinfónico bajo el título ‘Canarias Sinfónica’. Esta cita no estará protagonizada en esta edición por la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST), sino por solistas y varias bandas del municipio.

Noche del Humor

El siguiente acto relevante será el domingo 6 de septiembre, con la Noche de Humor, en la que participarán Darío López, Abubukaka y Kipe Pérez. El Festival de Mayores será el día 7 (17:30 horas). El programa se prolonga hasta el 21 de septiembre y los actos religiosos seguirán la línea habitual.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)