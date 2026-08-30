La Laguna intenta zanjar definitivamente el problema de las canchas escolares sin techar

El Ayuntamiento de La Laguna encara un nuevo intento para dar definitivamente carpetazo a uno de los problemas que durante años ha acompañado a varios colegios del municipio: el techado de sus canchas deportivas. Los últimos trámites dejan vía libre a los trabajos en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Ortigal, según explica el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea.

El edil detalla que solo restan los últimos flecos para que las actuaciones puedan dar ya comienzo. Se trata de una obra largamente esperada, al igual que la del CEIP Las Mercedes. Uno y otro centro docente han sido protagonistas de retrasos, modificaciones y contratiempos de diferente tipo que han llevado a que esta problemática se haya prolongado en el tiempo.

En el caso de El Ortigal, el precio actual se sitúa en algo más de 1,5 millones. El Gobierno de Canarias aporta 600.000 euros a través de la Consejería de Educación, mientras que el resto corresponde al Ayuntamiento de La Laguna.

Redactado y aprobado

Chinea apunta que el proyecto de Las Mercedes ya está redactado y aprobado, mientras que el siguiente paso será sacar a licitación la ejecución de la obra. El presupuesto base de licitación, con IGIC incluido, supera ligeramente los 1,4 millones de euros. También aquí el Ejecutivo autonómico destinará unos 600.000 euros y el resto, el consistorio lagunero.

Ambas actuaciones forman parte de una reivindicación que se ha prolongado durante años. Junto a El Ortigal y Las Mercedes, los colegios Camino Largo y Camino de La Villa habían reclamado soluciones para proteger sus instalaciones deportivas de la lluvia, la humedad y el sol. Esos otros centros docentes sí han logrado solución.

Las acciones previstas en ambos recintos también están integradas en la actualidad en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de los colegios públicos frente a los efectos del calor, la humedad y las filtraciones. Respecto a esas medidas para combatir las altas temperaturas, el Ayuntamiento ha impulsado mejoras en elementos de protección solar ya existentes, además de la colocación de vinilos filtrantes capaces de bloquear hasta el 90% de los rayos solares más perjudiciales. Estas actuaciones contribuyen a reducir la temperatura en el interior de las dependencias escolares.