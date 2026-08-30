Fondos europeos para modernizar la gestión tributaria de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado, dentro de su Plan de Actuación Integrado, un proceso de modernización tecnológica para mejorar la tramitación tributaria municipal gracias a un nuevo software de gestión. La herramienta pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma para consultar y gestionar sus tributos por internet, sin desplazamientos y a cualquier hora.

Esta operación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Plan EDIL. El presupuesto total para la implantación de esta herramienta es de 2.756.127 euros, de los que 1,2 millones serán aportados por los fondos europeos.

La concejala de Hacienda y Servicios Económicos de La Laguna, Paqui Rivero, afirma que la digitalización de la gestión tributaria constituye «un elemento clave para avanzar hacia una administración local más eficiente y orientada a las personas, favoreciendo con ello una actuación más moderna, transparente y sostenible de la Hacienda Municipal».

Servicios electrónicos avanzados

Esta modernización del sistema permitirá ofrecer servicios electrónicos avanzados como la consulta de deudas, pagos ‘online’, fraccionamientos y aplazamientos electrónicos, mayor transparencia y acceso a la información tributaria, reducción de tiempos de respuesta y mejora en la atención pública.

Rivero admite que el Ayuntamiento lagunero dispone en la actualidad «de un sistema de gestión tributaria y recaudación que presenta limitaciones debido de su obsolescencia tecnológica, lo que supone un inconveniente a la hora de ofrecer un servicio eficaz». Y añade: «Este nuevo programa permitirá al personal municipal mejorar su productividad, al disponer de herramientas más intuitivas y automatizadas, la reducción de errores manuales, y la mejora en la gestión de expedientes de gran volumen».