Tejina se entrega al fin de semana grande de sus fiestas con la ofrenda de los Corazones

El pueblo de Tejina ultima los preparativos para vivir este domingo el día grande de sus fiestas patronales en honor de San Bartolomé. La entrada de los tradicionales Corazones en la plaza de la iglesia marca el punto culminante de unos festejos que se han prolongado desde el pasado 1 de agosto y que durante todo el mes han marcado el devenir de este enclave de la Comarca Nordeste.

Si bien la jornada grande será este domingo, durante todo el fin de semana se sucederán los actos populares. Este sábado a mediodía se celebra el Bebetlón y ya en horario nocturno, a las 23:00 horas, partirá la procesión de San Bartolomé por el centro de Tejina, con la posterior exhibición pirotécnica desde la Tejinetilla y la tradicional traca, para terminar pasada la medianoche con la verbena popular con las orquestas Banda Loca y Latin Sound.

Corazones y parrandas

El día central de las fiestas viene marcado por la siempre emocionante entrada de los Corazones en la plaza de la iglesia, acompañados por sus respectivas parrandas. Será este domingo a partir de las 11:00 horas; allí permanecerán hasta la tarde del lunes, cuando se proceda a su descuelgue. Un día después, a mediodía, se producirá la entrada de las parrandas en la plaza, con el tradicional pique y se retirarán los Corazones a sus respectivas zonas. Esa misma jornada concluye con la cabalgata y posterior quema del haragán.

“Estamos ante una tradición única en autenticidad, originalidad y emoción, y en la que el pueblo de Tejina se vuelca para conservar esta muestra de identidad que se transmite de padres a hijos y de la que nos sentimos orgullosos”, expresa el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, coincide al señalar que el compromiso ciudadano “es, sin duda, uno de los pilares que sostienen la grandeza de nuestras fiestas”.